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      Это настоящий шок, – Порошенко жестко раскритиковал украинскую оппозицию за связи с Россией

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Screenshot

      Российская пропаганда просачивается в украинское общество не только через пропагандистские СМИ Кремля, но и через украинскую оппозицию.

      Такое мнение на заседании СНБО высказал президент Петр Порошенко.

      Читайте также: Часть депутатов Госдумы РФ СНБО внесет в расширенный санкционный список Украины, – Порошенко

      "Я не допущу уязвимости к российской пропаганде украинского общества. Проблема, к сожалению, не только в том, что власть где-то не доработала. Настоящий шок испытываешь, когда видишь и слышишь, как наша оппозиция поет путинским голосом. И упорно пытается вину за нападение на наши катера снять с России и перенести на Украину. Делает это, к сожалению, не только та часть оппозиции, которая традиционно клеймит власть, а ее клеймят пятой колонной. Это делают и те, кто еще недавно входил в коалицию "Европейская Украина", – сказал гарант.

      Он намекнул, что к блокированию украинских кораблей Россией в Керченском проливе причастна оппозиция.

      "Подчеркиваю, Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе и военными судами", – заверил гарант.

      Напомним, 26 декабря в 14 часов в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 суток с 14 часов 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове. О прекращении действия военного положения во время заседания СНБО объявил Президент Украины Петр Порошенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Оппозиционная платформа За жизнь Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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