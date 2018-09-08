"Это называется шпионажем": во Франции напомнили о регулярных проявлениях агрессии РФ в космосе

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, Россия пыталась перехватить сигнал с франко-итальянского военного спутника.

Речь идет о российском спутнике радиоэлектронной разведки "Луч-Олимп".

Читайте также: Россия и Китай вскоре получат оружие для космоса, – разведка Пентагона

Он приблизился к европейскому космическому аппарату Athena-Fidus, с помощью которого армии Франции и Италии обмениваются секретной информацией.

Пока наш спутник спокойно двигался по заданной орбите, к нему приблизился другой спутник. Близко. Излишне близко. Аж настолько, что мы имели основания подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию. Это не просто недружественное проявление. Это называется "шпионаж",

– заявила Парли.

И добавила, что после инцидента за российским спутником будут внимательно наблюдать.



Министр обороны Франции Флоранс Парли

К слову, совсем недавно поведение российского спутника, вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне. В Госдепартаменте США обеспокоены крайне аномальным поведением российского объекта, заявленного как "инспектор космических аппаратов". Ведь он действует совсем не так, как должен был бы – согласно заявленным Россией функциям.



Еще раньше в США сообщалось, что в 2015 году российский спутник приближался к двум американским коммуникационным спутникам Intelsat. Тогда космическое командование ВВС США обращалось к России с требованием предоставить объяснения относительно необычного поведения российского аппарата. В общем, необычное поведение российских аппаратов в космосе США начали фиксировать с 2013 года.