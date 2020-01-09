Это не был ракетный удар, – в Иране опровергают версию о сбитии самолета МАУ

Пассажирский самолет рейса МАУ PS752 не мог быть сбит ракетой, поскольку на этой высоте в то же время летели еще несколько авиасуден.

Такой вывод сделали в Организации гражданской авиации Ирана. В свою очередь, глава иранской комиссии, расследующей причины авиакатастрофы, подчеркнул: на месте трагедии специалисты не нашли никаких обломков ракет.

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Фото, на котором изображены такие обломки, которые были распространены в сети накануне, в Иране называют фейком.



Это фото, впервые опубликованное в твиттере и якобы сделанное на месте трагедии, в Иране называют фейком

Существует полная координация между всеми военными и гражданскими секторами в Иране, в то же время (когда произошла авиакатастрофа с самолетом МАУ – 24 канал) десятки иранских и иностранных самолетов пролетали над безопасным пространством Ирана,

– подчеркнул глава Организации гражданской авиации Али Абидзаде.

Он также добавил, что Иран и Украина могут проверить эту информацию, так как сейчас приоритетом является – определение причины аварии.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Предварительные версии причин авиакатастрофы:

В СНБО рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможное поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился близ международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абидзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

и разбился близ международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абидзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета. Вместе с тем, государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что украинский пассажирский самолет сбила иранская ракета, выпущенная противовоздушной обороной страны.

Сомнения относительно технических неисправностей украинского самолета имеет и американский лидер Дональд Трамп. Он говорит: вероятно, "кто-то совершил ошибку" и "случилось что-то очень ужасное".



Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала