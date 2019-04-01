Это не чужая нам страна, – Лукашенко с Сайдиком обсудили урегулирование конфликта на Донбассе

Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

Об этом во время разговора со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группе Мартином Сайдиком заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, он отметил, что Украина – это не чужая страна для белорусов, поэтому они будут стараться сделать все возможное, чтобы восстановить в ней мир, передает "Белта".

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"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прикладывать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. Если мы можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это делать" , – отметил Лукашенко во время разговора с Сайдиком.

Он добавил, что такая поддержка обусловлена ​​прежде всего тем, что Украина и Беларусь не чужие друг другу страны.

Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна,

– сказал Лукашенко.

В свою очередь, в беседе с журналистами по итогам встречи Мартин Сайдик отметил единство мнений о том, что необходимо как можно скорее урегулировать конфликт в Украине и положить конец страданиям гражданского населения и гибели людей.

Отметим, что в конце января представитель ОБСЕ Мартин Сайдик представил свой план по достижению мира на Донбассе. По его мнению, в последние годы мир увидел, что минские договоренности не являются четкими. Однако проект Сайдика вызвал много вопросов, его так и не взялись рассматривать всерьез.

Что такое минские договоренности?

"Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.