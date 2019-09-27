Это не его категория и не его место: Семенюк о политической карьере Данилюка

Александр Данилюк провел в должности секретаря СНБО всего пять месяцев и вот решил уйти в отставку. О причинах отставки Данилюка и его политических амбициях - в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Тарас Семенюк.

– Для меня это было неожиданностью. И даже в определенной степени я чувство, что Данилюк там не прижился. Команда Зеленского – это окружение Владимира Зеленского, с которым он работал годами. А Данилюк присоединился к ним лишь где-то на старте предвыборной кампании. Очевидно, что он использовал свой репутационный потенциал и сейчас уже не нужен команде.

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Кому мог мешать Данилюк

– Я думаю, что это игра Богдана. Он имеет влияние на президента, наверное представляет ему определенные предложения и решения. Богдан – профессиональный юрист, поэтому Зеленскому нужен такой председатель Офиса, потому что это больше канцелярская и юридическая работа. Конечно, не без политических интриг.

– Я был удивлен, когда Данилюка назначили секретарем СНБО. Это совершенно не его категория, не его место. Даже злые языки говорили, что сам Данилюк сильно обиделся на такое назначение и для себя он воспринимает это как особое поражение.



Политический эксперт Тарас Семенюк.

– В нашей политической истории так сложилось, что когда чиновника отправляли в СНБО, то это считалось ссылкой и неуважением. И единственный человек, который была удовлетворен этой должностью – Владимир Горбулин. Об этом он писал в своей книге, отмечая, что это очень важная и фундаментальная работа, но ею должен заниматься специалист по оборонке и сектору безопасности.

– Но с Турчиновым все было иначе. Если помните, то он согласился занимать эту должность только при условии изменений в законе. И тогда действительно добавляли определенных полномочий и влияния. Сейчас Данилюк не смог этим воспользоваться.

Сделают ли Данилюка послом

– Неизвестно, какое следующее назначение ждет Александра Данилюка – которые недавно написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО – и ждет ли вообще. Ведь внутри ближайшей команды Владимира Зеленского происходит игра, где они даже между собой соревнуются по влиянию на президента. Данилюка вряд ли назначат послом, ведь процедура в таком случае должна выглядеть иначе.

Я далек от этой версии, Данилюка могут назначить на посла, так как процедура назначения посла с корректной и политической точки зрения выглядит немного иначе. Если хотят назначить, то по крайней мере это то бы уже афишировали даже сейчас с ООН. Если назначают, то освобождают указом. Не он подает в отставку, а увольняют. И только после этого идет сразу назначение на посла. То есть определенная процедура, которая работает во всем мире и у нас тоже. Здесь он сам написал заявление об отставке.

– Спрогнозировать, возможно ли следующее назначение – сложно, ведь внутри команды Зеленского идет непростая игра. Возможно, какое-то другое назначение. Не готов ответить. Потому зная, что внутри, скажем, ближайшей команды президента Украины происходит такая довольно интересная игра, где они даже между собой соревнуются по влиянию на президента.

Что известно об отставке Данилюка?​

Александр Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН, однако информация о ее наличии появилась 27 сентября. Владимир Зеленский рассмотрит ее сразу после возвращения в Украину.



СМИ, ссылаясь на собственные источники пишут, что Данилюк решил уйти из-за конфликта, который у него возник с главой ОП Андреем Богданом. У чиновников из команды президента Зеленского якобы уже несколько месяцев сложные отношения.