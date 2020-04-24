23:35
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Это не факты, а распечатки: уволенный Верланов ответил на упреки о коррупции от Уманского

      - Читати новину українською
      Верланов говорит, что в обвинениях Уманского против него нет никаких фактов
      Верланов говорит, что в обвинениях Уманского против него нет никаких фактов / Фото из Facebook

      Кабинет Министров Украины 24 апреля отправил в отставку председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Ранее бывший министр финансов Игорь Уманский обвинял его в коррупции. Впрочем, как заверил сам Верланов, в словах Уманского не было никаких фактов.

      За 1 день что-то сказать – это абсолютно не соответствует здравому смыслу. Об этом Сергей Верланов заявил в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

      Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей

      Относительно того, что сказал экс-министр – там нет никаких фактов. Это просто распечатки формата А4, которые говорят, что кто-то куда-то не доплачивает. Я уверен, что на следственной комиссии в следующие 6 месяцев мы разложим это на атомы,
      – заявил экс-глава налоговой.

      Он подчеркнул, что создание в Верховной Раде временной следственной комиссии является очень правильным шагом. Верланов убежден, что с ее помощью удастся установить истину.

      Что Уманский говорил о Верланове: кратко

      Игорь Уманский, находясь на посту министра финансов всего несколько дней, исследовал документы и заявил, что из налоговой и таможни куда-то исчезают деньги. То есть до бюджета доходит меньшая сумма, чем должна была бы.

      Он призвал Кабмин уволить руководителей налоговой и таможни Сергея Верланова и Максима Нефедова. Мол, именно они находятся на вершине этой схемы.

      Правда, тогда уволили самого Игоря Уманского. Нефедова и Верланова отправили в отставку уже через месяц после той истории.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Государственная налоговая служба Сергей Верланов Кабинет Министров Украины Игорь Уманский Министерство финансов Украины Коррупция Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
      сегодня , 22:44 Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
      Василь Денисюк
      Как государство (не) позаботилось о людях с онкологическими заболеваниями в условиях пандемии
      сегодня , 22:33 Как государство (не) позаботилось о людях с онкологическими заболеваниями в условиях пандемии
      Блог Медіа