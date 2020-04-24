Это не факты, а распечатки: уволенный Верланов ответил на упреки о коррупции от Уманского

Кабинет Министров Украины 24 апреля отправил в отставку председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Ранее бывший министр финансов Игорь Уманский обвинял его в коррупции. Впрочем, как заверил сам Верланов, в словах Уманского не было никаких фактов.

За 1 день что-то сказать – это абсолютно не соответствует здравому смыслу. Об этом Сергей Верланов заявил в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей

Относительно того, что сказал экс-министр – там нет никаких фактов. Это просто распечатки формата А4, которые говорят, что кто-то куда-то не доплачивает. Я уверен, что на следственной комиссии в следующие 6 месяцев мы разложим это на атомы,

– заявил экс-глава налоговой.

Он подчеркнул, что создание в Верховной Раде временной следственной комиссии является очень правильным шагом. Верланов убежден, что с ее помощью удастся установить истину.

Что Уманский говорил о Верланове: кратко

Игорь Уманский, находясь на посту министра финансов всего несколько дней, исследовал документы и заявил, что из налоговой и таможни куда-то исчезают деньги. То есть до бюджета доходит меньшая сумма, чем должна была бы.

Он призвал Кабмин уволить руководителей налоговой и таможни Сергея Верланова и Максима Нефедова. Мол, именно они находятся на вершине этой схемы.

Правда, тогда уволили самого Игоря Уманского. Нефедова и Верланова отправили в отставку уже через месяц после той истории.