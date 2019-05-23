"Это не эксперимент": монетизация субсидий демонстрирует успехи

В мае 2019 года в Украине началась важная реформа социальной поддержки – монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Первые месяцы работы проекта подтверждают успехи. Разбираемся какие, а также развенчиваем мифы вокруг субсидий.

"Это не эксперимент, это нельзя заканчивать. Далее у нас на очереди – монетизировать все льготы", – заявили в правительстве, уверяя, что начатый проект сворачивать не собираются. Суть реформы, говоря просто – разрешить получателям помощи от государства самим распоряжаться деньгами на оплату жилищно-коммунальных услуг. До сих пор правительство переводило средства поставщикам тепла, воды или света, теперь деньги поступают получателям субсидий. Из них они оплачивают коммуналку, а остальными могут распоряжаться по своему усмотрению.

"Я уже всю семью приучила "прикручивать", – рассказывает 58-летняя Татьяна Федоровна из Константиновки Донецкой области. – К счастью, погода в марте и апреле была относительно теплой, поэтому платежки за отопление вышли небольшие, а субсидия до конца отопительного сезона – приличная. Поэтому удалось отложить немного на летний отдых", – делится она своим опытом управления монетизированы субсидии.

Надо ли "выжигать" газ для субсидии?

Несмотря на успешную информационную кампанию относительно субсидии от правительства, некоторые мифы продолжают шириться сарафанным радио. Например, рассказывают, якобы нормы потребления газа, света или воды следует использовать полностью – иначе не дадут субсидию. Поэтому некоторые пытаются "выжигать" газ, чтобы получить заветную цифру на счетчике. Зимой доходило до абсурда: отопление выкручивалось на максимум, при этом окна и двери были открыты настежь.

В Минсоцполитики подчеркивают, что неиспользованные нормы никак не сказываются на том, будет ли предоставлена субсидия в будущем. Объем субсидии рассчитывается по специальной формуле, по которой предпочтение отдается семьям с маленьким доходом – им государство выделит большую помощь для оплаты коммунальных услуг.

"Отопление зимой – 850 гривен в месяц, а вся коммуналка в моей однокомнатной – почти полторы тысячи. С моей пенсией я долго не протяну, – рассказывает Элла Васильевна, пенсионерка из Кривого Рога. – А так субсидия приходит мне вместе с пенсией, еще и плюс получается – в апреле у меня осталось 178 гривен с субсидии".

И если "выжигать" газ не стоит в любом случае, то платить за услуги ЖКХ обязательно. Получатель монетизированной субсидии должен вовремя оплачивать счета за коммуналку – иначе выплаты будут приостановлены, а субсидию вернут в безналичную систему. Однако, как отмечают и в правительстве, и в компаниях-поставщиках услуг, большинство получателей госпомощи платят дисциплинированно.

Что дает монетизация субсидий

В правительстве подчеркивают, монетизация субсидий – проект в том числе и доверия и сотрудничества с гражданами. Что касается сферы ЖКХ, благодаря монетизированным субсидиям люди получают стимул экономно относиться к энергоресурсам. Ведь тогда получатели способны сэкономить и высвободить средства, которые могут потратить на другие свои нужды.

"Обычно у меня слишком много забирали платежки за свет, – говорит харьковчанин Павел. – Разобрался и понял, что проблема в старом холодильнике, который стоит еще с 90-х. Взял новый в кредит, теперь за электричество плачу намного меньше, а из сохранившихся субсидийных денег, буду понемногу отдавать долг".

Эксперты и представители власти уверены, что первый этап монетизации субсидий проходит с хорошими показателями. А это свидетельствует, что эта реформа может стать хорошей основой для масштабных программ по утеплению домов и общей энергоэффективности.

Кроме того, из системы исключаются риски, связанные с коррупцией и возможными махинациями с субсидиями. "Это подтверждает нашу древнюю, но актуальную и сегодня тезис – деньги следует доверять конкретным людям, а не компаниям-посредникам", – резюмирует глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.