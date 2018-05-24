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Это не мои проблемы, – Бритни Спирс отреагировала на вымогательство денег экс-супруга

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Бритни Спирс ответила на требование Кевина Федерлайна
Бритни Спирс ответила на требование Кевина Федерлайна / Getty images

Популярная певица Бритни Спирс чувствует себя счастливой с новым бойфрендом – Сэмом Асгари. Однако ее экс-супруг Кевин Федерлайн не перестает беспокоить звезду и требовать от нее увеличение алиментов на детей.

Прошло 11 лет с момента развода Бритни Спирс и танцовщика и ди-джея Кевина Федерлайна. После окончания отношений звезда долго приходила в себя от депрессии и лечила нервный срыв. Поэтому суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-супругу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов.

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После помощи медиков жизнь Бритни Спирс наладилась. Она следит за своей фигурой, начала отношения с другим мужчиной и наравне с Кевином Федерлайном воспитывает детей. Однако из-за того, что певица стала больше зарабатывать, ее экс-возлюбленный пожелал увеличить втрое сумму алиментов.

На такое требование Бритни Спирс отреагировала мгновенно, сообщает The Daily Mail. Инсайдер рассказал, что звезда не будет выполнять требование Кевина Федерлайна, потому что "это не ее проблемы". По словам информатора издания, певица не намерена покрывать расходы бывшего мужа на нужды его 4 детей от предыдущих отношений.

Она просто хочет, чтобы все решилось как можно быстрее. Но сдаваться она не будет. Бритни беспокоится, что если согласится сейчас увеличить сумму алиментов, то кто ей даст гарантию, что Кевин на этом остановится и в следующий раз не потребует от нее еще больше денег?
– отметил инсайдер.

Стоит отметить, по информации близкого друга певицы, сама Бритни Спирс за месяц не тратит на детей больше 20 тысяч долларов. Поэтому звезда не видит необходимости увеличивать выплаты Кевину Федерлайну.

"По закону оба родителя должны вносить свой вклад в воспитание детей. Где вклад Федерлайна?" – добавил инсайдер.

И действительно, со времени развода Бритни Спирс самостоятельно обеспечивает своих детей. Кроме выплат алиментов, звезда одевает сыновей и теперь часто забирает их в свое имение.

Теги: LifeStyle Музыка Бритни Спирс Дети
Источник: 24 Канал
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