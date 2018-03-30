Это не начало новой "холодной войны", а продолжение старой, – эксперт о выдворении дипломатов

Последняя масштабная высылка дипломатов происходила в 1986 году, то есть 30 лет назад. По этому поводу продолжается немало дебатов, такой ход стран может стать началом второй "холодной войны".

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал исследователь Австрийского Фонда Маршалла в Вашингтоне Николай Воробьев.

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Эксперт отметил, что во времена Советского Союза для дипломатов существовали определенные ограничения покидать территорию посольства. Это было разрешено лишь некоторым людям и то с разрешения руководства. Эти ограничения сохранились и сегодня. Тогда такие меры были введены для того, чтобы дипломаты не увидели как "живет капитализм" во время "холодной войны".

По моему мнению, это не начало новой "холодной войны". Это продолжение российско-американского противостояния, которое было в 1980 годах прошлого века. Дипломаты, с которыми я общался, утверждают, что это меньшее что они могли сделать в ответ фактически на химическую атаку в Великобритании. Я думаю, что в дальнейшем реакция мира будет более жесткой, ведь Кремль поднимает ставки и США будут на это отвечать,

– подчеркнул Воробьев.