Это не поле нашего внимания: У Путина делают вид, что не знают о захваченных украинских кораблях

В Кремле утверждают, что захваченные украинские корабли являются "вещественными доказательствами", поэтому с ними работают следственные органы. При этом там якобы ничего не знают о том, где катера "Никополь" и "Бердянск" находятся сейчас.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

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Так представитель Путина прокомментировал информацию о том, что Россия перебазировала украинские катера в оккупированную Керчь.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимания Кремля. Это скорее прерогатива следственных органов, которые ведут следствие и предъявляют обвинения, и нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Насколько мы понимаем, эти корабли, эти катера являются вещественными доказательствами и касаются дела, которое сейчас ведется", – сказал он.

Кроме того, Песков не ответил на вопрос, отдаст ли Кремль катера в том же виде, как они попали в российские руки.

Где они я не могу сказать, вам нужно обращаться в следственные органы,

– добавил пресс-секретарь Путина.

Зато издание ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что корабли Военно-морских сил Украины якобы остаются в акватории порта Керчь.

"Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали", – сообщил собеседник изданию.

Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пробуют попасть к морякам.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.