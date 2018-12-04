13:11
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Это не поле нашего внимания: У Путина делают вид, что не знают о захваченных украинских кораблях

      154 Читати новину українською
      В Кремле делают вид, что ничего не знают о захваченных украинских кораблях
      В Кремле делают вид, что ничего не знают о захваченных украинских кораблях / Фото из открытых источников

      В Кремле утверждают, что захваченные украинские корабли являются "вещественными доказательствами", поэтому с ними работают следственные органы. При этом там якобы ничего не знают о том, где катера "Никополь" и "Бердянск" находятся сейчас.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

      Читайте также: Украинские моряки в плену РФ: известно, в каких условиях находятся ребята

      Так представитель Путина прокомментировал информацию о том, что Россия перебазировала украинские катера в оккупированную Керчь.

      "Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимания Кремля. Это скорее прерогатива следственных органов, которые ведут следствие и предъявляют обвинения, и нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Насколько мы понимаем, эти корабли, эти катера являются вещественными доказательствами и касаются дела, которое сейчас ведется", – сказал он.

      Кроме того, Песков не ответил на вопрос, отдаст ли Кремль катера в том же виде, как они попали в российские руки.

      Где они я не могу сказать, вам нужно обращаться в следственные органы,
      – добавил пресс-секретарь Путина.

      Зато издание ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что корабли Военно-морских сил Украины якобы остаются в акватории порта Керчь.

      "Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали", – сообщил собеседник изданию.

      Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пробуют попасть к морякам.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      украинские моряки в плену россии: хроника событий
      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости политики Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      сегодня , 13:00 Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      Олександра Дрік 68
      Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      сегодня , 12:26 Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      Блог Соцмережі 216
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сегодня , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Блог Соцмережі 1202
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 декабря , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 6166
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      3 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      740
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Теракты в России неизбежны, — журналист
       18 ноября 2015 , 12:48
      Сербский лидер: Сербия не откажется от Косово ради Евросоюза
       10 декабря 2011 , 13:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук