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      "Это не политический проект": глава МИД Германии верит обещаниям РФ по "Северному потоку-2"

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      В Германии не считают "Северный поток-2" политическим проектом
      В Германии не считают "Северный поток-2" политическим проектом / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток-2" политическим. При этом Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину – такое пообещала Россия.

      Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Путин заговорил о сохранении транзита газа через Украину несмотря на "Северный поток-2"

      Немецкий министр отметил, что к строительству "Северного потока-2" привлечены компании из разных стран.

      Мы не считаем ("Северный поток-2" – 24 канал) политическим проектом, к нему привлечено много европейских компаний – не только из Германии,
      – подчеркнул он.

      Маас также утверждает, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путем создания газового консорциума.

      "У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности участвовать в консорциуме", – добавил политик.

      При этом глава немецкого МИД заверил, что российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.

      К слову, со своей стороны глава МИД Украины заявил, что после построения "Северного потока-2" Россия организует серию провокаций, чтобы полностью прекратить транзит газа через Украину. "Газпром" не будет придерживаться европейских правил, таким образом посадив Европу на "газовую иглу".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Газ Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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