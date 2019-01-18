"Это не политический проект": глава МИД Германии верит обещаниям РФ по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток-2" политическим. При этом Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину – такое пообещала Россия.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, пишет "Интерфакс".

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Немецкий министр отметил, что к строительству "Северного потока-2" привлечены компании из разных стран.

Мы не считаем ("Северный поток-2" – 24 канал) политическим проектом, к нему привлечено много европейских компаний – не только из Германии,

– подчеркнул он.

Маас также утверждает, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путем создания газового консорциума.

"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности участвовать в консорциуме", – добавил политик.

При этом глава немецкого МИД заверил, что российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.

К слову, со своей стороны глава МИД Украины заявил, что после построения "Северного потока-2" Россия организует серию провокаций, чтобы полностью прекратить транзит газа через Украину. "Газпром" не будет придерживаться европейских правил, таким образом посадив Европу на "газовую иглу".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.