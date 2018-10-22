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      "Это не полный раскол": в УПЦ КП прокомментировали разрыв отношений РПЦ с Константинополем

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      "Это не полный раскол": в УПЦ КП прокомментировали разрыв отношений РПЦ с Константинополем
      / Фото из открытых источников

      Разрыв евхаристического общения с Константинополем, о котором недавно заявил Синод Русской православной церкви, еще не означает полного раскола между патриархатами.

      Об этом рассказал постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря во время чата на "Главреде".

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      Пока что это не полный раскол (разрыв евхаристического общения, – 24 Канал), ведь для констатации полного раскола должно быть принято также решение о принципиальном непризнании самой церковной структуры Вселенского патриархата,
      – пояснил архиепископ.

      В то же время, спикер Киевского патриархата подчеркнул, что решение о непризнании еще не дошло, и надеется, что не дойдет.

      "Разрыв общения означает, что духовенство и миряне русской церкви, с точки зрения Синода РПЦ, не имеют права принимать участие в богослужениях, которые совершаются духовенством Константинопольского патриархата, то есть не должны исповедоваться, причащаться, принимать крещение и так далее от такого духовенства", – уточнил Заря.

      Архиепископ отметил, что, со светской точки зрения, такое состояние между РПЦ и Константинополем можно сравнить с разрывом дипломатических отношений.

      "Однако хотел бы подчеркнуть, что на самом деле решение Синода РПЦ, как безосновательное и неканоническое, не должно выполняться духовенством и мирянами. Константинопольский патриархат никаким образом не запрещает им участвовать в своих богослужениях. Пусть они без всякого сомнения, когда есть к этому возможность, молятся в храмах Константинопольского патриархата и принимают там святые таинства", – заключил Евстратий Зоря.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

      Что такое прекращение евхаристического общения?
      Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является в высшей степени институциональных церковных санкций.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП РПЦ Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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