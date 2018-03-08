Это не праздник красоты: в Париже напомнили о истинную суть 8 марта (фото)
03:08, 8 марта 523 Читати новину українською
Накануне Международного женского дня на Эйфелевой башне появилась надпись в поддержку движения, которое защищает права женщин.
Вечером 7 марта на башни светилась надпись "Maintenant On Agit", что в переводе он означает: "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, которая отстаивает права женщин.
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Перед этим министр культуры Франции Франсуа Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго выступили с речью совместно с активистами организации, чтобы поддержать движение в борьбе с насилием в отношении женщин.
Источник: 24 Канал
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