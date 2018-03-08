Это не праздник красоты: в Париже напомнили о истинную суть 8 марта (фото)

Накануне Международного женского дня на Эйфелевой башне появилась надпись в поддержку движения, которое защищает права женщин.

Вечером 7 марта на башни светилась надпись "Maintenant On Agit", что в переводе он означает: "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, которая отстаивает права женщин.

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Перед этим министр культуры Франции Франсуа Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго выступили с речью совместно с активистами организации, чтобы поддержать движение в борьбе с насилием в отношении женщин.

Публикация от Corina Sanda (@corasanda) Мар 7, 2018 в 3:29 PST

Публикация от Anne Hidalgo (@annehidalgo) Мар 7, 2018 в 10:34 PST

Публикация от Eze Bridi (@ezebridi) Мар 7, 2018 в 3:15 PST

Публикация от Santiago Monfort (@santiagomonfort) Мар 7, 2018 в 2:30 PST