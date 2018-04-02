Это не производит хорошее впечатление, – в Еврокомиссии резко раскритиковали САП и НАБУ

Спор между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро вызывает определенное беспокойство в Еврокомиссии. Поэтому они пристально следят за развитием событий.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, сообщает "Радио Свобода".

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, иногда это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", – заявил Питер Вагнер.

Читайте также: Сытник рассказал, из-за чего начали расследование против Холодницкого

При этом он похвалил проведение реформ, заявив, что за три года было сделано более чем за 20 до этого. Однако, по его словам, на этом не следует останавливаться.

"Несмотря на то, что столько уже сделано, гораздо больше работы еще впереди. И еще один момент, и он действительно важен – где мы сейчас и как все будет двигаться дальше? Нет ощущения, что любые изменения необратимы", – подчеркнул Питер Вагнер.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.



Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.