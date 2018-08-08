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Это не просто эффект, это причина старения, – ученые об открытии

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Как бороться со старением
Как бороться со старением / tvoymalysh.com.ua

Британские ученые разработали соединения, которые могут остановить процесс старения человеческих клеток.

Ученые из Университета Экстера изучили влияние этих соединений на структуру особого вида клеток кровеносных сосудов, пишет Medical Express.

В результате опыта в образцах количество клеток, которые стареют, было уменьшено на 50%.

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Биологи также выяснили два ключевых фактора, которые играют главную роль в процессе старения человеческого организма.

Это не просто эффект старения – это причина, почему мы стареем. Соединения, разработанные в Эксетере, имеют потенциал для настройки механизмов, с помощью которых происходит старение клеток,
– пояснила профессор Лорна Харрис из Университета Эксетерской медицинской школы.

Блокування роботи SRSF2 і HNRNPD прискорює старіння клітин на 25%

Блокирование работы SRSF2 и HNRNPD ускоряет старение клеток на 25%

По ее словам, люди привыкли думать, что связанные с возрастом заболевания, в частности, рак, деменция и диабет, имеют какую-то уникальную причину. Но в действительности они имеют один или два общих механизма.

Результаты исследования могут стать основой нового поколения антидегенеративних препаратов, что позволит не только продлевать жизнь, но и улучшать ее качество.

Эти данные повышают вероятность создания методов лечения для кровеносных сосудов, которые становятся более жесткими во время старения, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые обнаружили, что именно эти два фактора способствуют старению – белок, кодируемый одноименным геном, расположенным у людей на коротком плече 17-й хромосомы SRSF2 и HNRNPD. Если заблокировать работу этих соединений, то старение клеток ускоряется на 25%.

Протестировав три разных соединения AP39, AP123 и RT01 ученые обнаружили, что каждая из них дает 40-50% снижения количества клеток кровеносного сосуда, которые стареют.

Наши соединения обеспечивают митохондрии в клетках альтернативным топливом, чтобы помочь им нормально функционировать. Многие болезни можно, по сути, рассматривать как ускоренное старение, а поддержка здоровых митохондрий помогает предотвратить или, во многих случаях, вернуть это назад,
– добавил профессор Мэтт Уайтман.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Долголетия Здоровье Здоровая жизнь Медицина Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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