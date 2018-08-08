Это не просто эффект, это причина старения, – ученые об открытии
Британские ученые разработали соединения, которые могут остановить процесс старения человеческих клеток.
Ученые из Университета Экстера изучили влияние этих соединений на структуру особого вида клеток кровеносных сосудов, пишет Medical Express.
В результате опыта в образцах количество клеток, которые стареют, было уменьшено на 50%.
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Биологи также выяснили два ключевых фактора, которые играют главную роль в процессе старения человеческого организма.
Это не просто эффект старения – это причина, почему мы стареем. Соединения, разработанные в Эксетере, имеют потенциал для настройки механизмов, с помощью которых происходит старение клеток,
– пояснила профессор Лорна Харрис из Университета Эксетерской медицинской школы.
Блокирование работы SRSF2 и HNRNPD ускоряет старение клеток на 25%
По ее словам, люди привыкли думать, что связанные с возрастом заболевания, в частности, рак, деменция и диабет, имеют какую-то уникальную причину. Но в действительности они имеют один или два общих механизма.
Результаты исследования могут стать основой нового поколения антидегенеративних препаратов, что позволит не только продлевать жизнь, но и улучшать ее качество.
Эти данные повышают вероятность создания методов лечения для кровеносных сосудов, которые становятся более жесткими во время старения, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые обнаружили, что именно эти два фактора способствуют старению – белок, кодируемый одноименным геном, расположенным у людей на коротком плече 17-й хромосомы SRSF2 и HNRNPD. Если заблокировать работу этих соединений, то старение клеток ускоряется на 25%.
Протестировав три разных соединения AP39, AP123 и RT01 ученые обнаружили, что каждая из них дает 40-50% снижения количества клеток кровеносного сосуда, которые стареют.
Наши соединения обеспечивают митохондрии в клетках альтернативным топливом, чтобы помочь им нормально функционировать. Многие болезни можно, по сути, рассматривать как ускоренное старение, а поддержка здоровых митохондрий помогает предотвратить или, во многих случаях, вернуть это назад,
– добавил профессор Мэтт Уайтман.
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