15:21
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, 1 февраля
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Это не простое решение: Яценюк о том пойдет ли на президентские выборы

      129 Читати новину українською
      Яценюк о президентских выборах
      Яценюк о президентских выборах / fakty.com.ua

      Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Однако партия "Народный фронт" будет бороться за новую Верховную Раду и победу на парламентских выборах.

      Такое заявление Арсений Яценюк сделал 2 февраля в Киеве во время съезда политической партии "Народный фронт".

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Яценюк сказал, что долго думал над тем, идти ли в президенты Украины.

      Это не простое решение. Его нельзя принимать под эмоциями или политической конъюнктурой. Я реалист. В результате дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу – сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы 2019 года,
      – отметил Арсений Яценюк.

      Однако лидер "Народного фронта" не сказал кого поддерживает на президентских выборах в 2019 году.

      Президент должен продемонстрировать, что Украина – это не проблема, а решение (для Европы – ред. 24 канал). Президент узаконить этот брак – Украина должна стать членом ЕС,
      – высказал свое мнение Яценюк.

      Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман присутствовал на съезде "Народного фронта".

      Президентские выборы состоятся 31 марта 2019. Согласно опросам наибольшее количество респондентов поддерживают Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – второй, а в исследовании "Рейтинга" – третий. Юлия Тимошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – третья, а в исследовании "Рейтинга" – вторая.

      Что известно о выборах Президента Украины 2019?
      ЦИК уже зарегистрировала 28 претендентов на пост главы государства. Это самое большое количество кандидатов в президенты за время независимости Украины. Однако их может быть еще больше, ведь срок для подачи заявлений истекает в понедельник, 4 февраля. Выборы состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      вибори президента 2019
      Виборы президента Украины 2019: главные даты

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Народный фронт Арсений Яценюк
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      сегодня , 13:00 Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      Яніна Ткачук 121
      Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      сегодня , 12:01 Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      Ольга Черненко 473
      Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      сегодня , 08:40 Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      Артем Овдієнко 2011
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сегодня , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 1052
      Хто веде популістів до влади?
      1 февраля , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 2315
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Нововведение для украинцев: внутренний и загранпаспорта можно оформить онлайн за 10 минут
       30 ноября 2018 , 10:45
      Mazda MX-5: тест-драйв по 24 параметрам
       28 июля 2018 , 09:30
      Австралия шокировала размером налога на люксовые автомобили
       6 сентября 2018 , 13:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук