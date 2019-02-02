Это не простое решение: Яценюк о том пойдет ли на президентские выборы

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Однако партия "Народный фронт" будет бороться за новую Верховную Раду и победу на парламентских выборах.

Такое заявление Арсений Яценюк сделал 2 февраля в Киеве во время съезда политической партии "Народный фронт".

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Яценюк сказал, что долго думал над тем, идти ли в президенты Украины.

Это не простое решение. Его нельзя принимать под эмоциями или политической конъюнктурой. Я реалист. В результате дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу – сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы 2019 года,

– отметил Арсений Яценюк.

Однако лидер "Народного фронта" не сказал кого поддерживает на президентских выборах в 2019 году.

Президент должен продемонстрировать, что Украина – это не проблема, а решение (для Европы – ред. 24 канал). Президент узаконить этот брак – Украина должна стать членом ЕС,

– высказал свое мнение Яценюк.

Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман присутствовал на съезде "Народного фронта".

Президентские выборы состоятся 31 марта 2019. Согласно опросам наибольшее количество респондентов поддерживают Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – второй, а в исследовании "Рейтинга" – третий. Юлия Тимошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – третья, а в исследовании "Рейтинга" – вторая.

Что известно о выборах Президента Украины 2019?

ЦИК уже зарегистрировала 28 претендентов на пост главы государства. Это самое большое количество кандидатов в президенты за время независимости Украины. Однако их может быть еще больше, ведь срок для подачи заявлений истекает в понедельник, 4 февраля. Выборы состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.



Виборы президента Украины 2019: главные даты