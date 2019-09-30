20:02
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Это не решает проблему, – Фурса о легализации игорного бизнеса в отелях

      33 Читати новину українською
      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Легализация игорного бизнеса в пятизвездочных отелях вряд ли сможет решить проблему присутствия замаскированных под лотереи игровых залов, которые крышуются правоохранителями.

      Новый законопроект о легализации не дает ответа на этот вопрос, – отметил в прямом эфире 24 канала финансовый аналитик Сергей Фурса.

      Читайте также: Легализация игорного бизнеса: сколько денег ждут в Кабмине

      По его словам, главной проблемой сейчас является то, что на каждом шагу открыты "космолоты" или какие-то лотереи.

      И закон не дает ответа на этот вопрос. Да, хорошо, в пятизвездочных отелях будет разрешено, а в других – запрещено. Ладно. Но сейчас тоже запрещено. То есть это не легализация проблемы, потому что проблема остается. Как нам господин Аваков еще в 2014 году сказал, что больше этого не будет? Работает запрет? Не работает,
      – отметил Фурса.

      Он напомнил, что когда игорный бизнес был в легальном поле, все игровые залы платили высокие налоги. А сейчас они платят взятки, которые платить дешевле, чем налоги.

      И это изменение в законе – то, что позволят в пятизвездочных отелях – прекрасно. Построить украинский Лас-Вегас где-то под Одессой? Отличная идея, да! Но это не отвечает на ключевой вопрос – что делать с этими "космолотами", потому что они и сейчас работают нелегально,
      – подчеркнул аналитик.

      Он пояснил, что незаконные сейчас залы азартных игр "крышуются" СБУ, прокураторой или полицией. У каждого своя крыша.

      "Конечно, если эти структуры полностью поменяются, и туда придут кристально чистые люди – может они перестанут крышевать. Но пока этого не произошло", – подытожил эксперт.

      Каким должен быть игорный бизнес по новому законопроекту Согласно новому законопроекту относительно легализации игорного бизнеса, азартные игры будут проводить исключительно на территориях отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое отвечает международным стандартам.

      "Мы хотим, чтобы игровые автоматы, игровые залы исчезли с улицы. Мы хотим защитить, оградить людей, которые являются зависимыми. Это не означает, что такого вида бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно. Он должен быть цивилизованным", – пояснил премьер-министр Украины Алексей гончарук.

      Ринок землі, казино, бурштин
       

      Как украинцы относятся к инициативам Зеленского / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      4416
      Теги: Новости Украины Законодательство Азартные игры
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      сегодня , 20:01 Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      Світлана Попова 2
      Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин
      сегодня , 19:02 Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин
      Інна Жолобович 547
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      719
      Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре
      сегодня , 18:30 Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре
      Яніна Ткачук 324
      Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
      сегодня , 17:30 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
      Юлія Гілей 70
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук