Это не решает проблему, – Фурса о легализации игорного бизнеса в отелях

Легализация игорного бизнеса в пятизвездочных отелях вряд ли сможет решить проблему присутствия замаскированных под лотереи игровых залов, которые крышуются правоохранителями.

Новый законопроект о легализации не дает ответа на этот вопрос, – отметил в прямом эфире 24 канала финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По его словам, главной проблемой сейчас является то, что на каждом шагу открыты "космолоты" или какие-то лотереи.

И закон не дает ответа на этот вопрос. Да, хорошо, в пятизвездочных отелях будет разрешено, а в других – запрещено. Ладно. Но сейчас тоже запрещено. То есть это не легализация проблемы, потому что проблема остается. Как нам господин Аваков еще в 2014 году сказал, что больше этого не будет? Работает запрет? Не работает,

– отметил Фурса.

Он напомнил, что когда игорный бизнес был в легальном поле, все игровые залы платили высокие налоги. А сейчас они платят взятки, которые платить дешевле, чем налоги.

И это изменение в законе – то, что позволят в пятизвездочных отелях – прекрасно. Построить украинский Лас-Вегас где-то под Одессой? Отличная идея, да! Но это не отвечает на ключевой вопрос – что делать с этими "космолотами", потому что они и сейчас работают нелегально,

– подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что незаконные сейчас залы азартных игр "крышуются" СБУ, прокураторой или полицией. У каждого своя крыша.

"Конечно, если эти структуры полностью поменяются, и туда придут кристально чистые люди – может они перестанут крышевать. Но пока этого не произошло", – подытожил эксперт.

Каким должен быть игорный бизнес по новому законопроекту Согласно новому законопроекту относительно легализации игорного бизнеса, азартные игры будут проводить исключительно на территориях отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое отвечает международным стандартам.



"Мы хотим, чтобы игровые автоматы, игровые залы исчезли с улицы. Мы хотим защитить, оградить людей, которые являются зависимыми. Это не означает, что такого вида бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно. Он должен быть цивилизованным", – пояснил премьер-министр Украины Алексей гончарук.



