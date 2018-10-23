"Это не шантаж": в Вашингтоне ответили на обвинения Москвы по выходу из ракетного соглашения

Вашингтон отрицает упреки Кремля в отношении ракетного соглашения. Соединенные Штаты планируют выйти из договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия не для того, чтобы шантажировать Москву.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет "Радио Свобода".

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24 канал писал, что в понедельник, 22 октября, Болтон встретился с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Москве. Впоследствии американский политик провел закрытую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Советник Дональда Трампа отметил, что США еще не приняли окончательного решения по развертыванию ракет в Европе в случае расторжения договора.

Зато Министерство иностранных дел России заявило, что 22 октября Лавров и Болтон обсудили "перспективу взаимодействия стран". В частности, речь идет об урегулировании региональных конфликтов, эффективной борьбе с терроризмом и поддержании стратегической стабильности.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможный выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве со своей стороны заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а потому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.