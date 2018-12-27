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      "Это не военная база": Зоря рассказал, как Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут к ПЦУ

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      Как Киево-Печерская и Почаевская лавры будут переходить к ПЦУ
      Как Киево-Печерская и Почаевская лавры будут переходить к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Переход Киево-Печерской и Почаевской лавры в Православную церковь Украины будет происходить без какого-либо насилия. Верующие со временем будут освобождаться от московского влияния и осознавать, что у Москвы здесь нет никаких эксклюзивных прав.

      Об этом рассказал архиепископ Евстратий Зоря в эфире "5 канала".

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      Архиепископ подчеркнул, что верующие должны научиться не реагировать на российскую пропаганду, которую они слышат в этих храмах.

      Лавра – это не военная база. Вот Черноморский флот в Севастополе – это была реальная опасность. А Киево-Печерская или Почаевская лавры имеют то влияние, которое им дают люди верующие,
      – подчеркнул он.

      Евстратий Зоря отмечает, что верующие сами должны научиться фильтровать пропагандистские вкиди и понять, что Россия не имеет "никаких эксклюзивных прав" в этих храмах.

      "Не будут реагировать, когда им будут говорить, что это раскол, что нет благодати и это неканонично. Они это просто будут пропускать мимо ушей, ибо приходят к святыне", – подчеркнул священнослужитель.

      Следовательно, переход Киево-Печерской и Почаевской лавры будет происходить без какого-либо принуждения.

      И по мере того, как таких людей среди православных станет больше, а сторонников "русского мира" будет все меньше, естественным образом, не завтра, не послезавтра, не через месяц, возможно, даже не через год и не через три, но спокойно, без какого-либо насилия и противостояния, в том числе по решению монахов, которые там находятся, эти святыни рано или поздно будут в Украинской Церкви,
      – подчеркнул архиепископ.

      К слову, в интернете опубликована онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата. Так, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

      какие парафии уже перешли из УПЦ МП в ПЦУ:

       

      Теги: Почаевская лавра Православная церковь Украины Томос Религия Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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