Это не вспышка, – председатель Днепропетровской ОГА объяснил рост случаев COVID-19

Количество больных коронавирусом на Днепропетровщине значительно увеличилось. 6 мая там подтвердили 56 новых случаев COVID-19, а еще днем ранее – 90. В частности, 27 человек заразились после контакта с одной из пациенток в больнице Кривого Рога. Больше о о ситуации в области – читайте дальше.

По состоянию на 7 мая на Днепропетровщине зафиксировали 624 случая COVID-19. Однако это лишь официальные данные, зато настоящая цифра – больше. Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил Святослав Олейник, председатель Днепропетровской ОГА.

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Он пояснил, что на самом деле то, что сейчас происходит на Днепропетровщине – это не вспышка болезни. Такой резкий рост официальной статистики связан с существенным увеличением количества ежедневных отборов биологического материала и получением результатов.

Подавляющее большинство людей, которым лаборатория подтвердила положительный результат, не имели и не имеют никаких симптомов COVID-19. Они отсутствуют у половины тех, кто находится с ними в бытовом контакте,

– сказал Олейник.

К тому же, по словам председателя Днепропетровской ОГА, лаборатории укомплектованы южнокорейскими тест-системами, китайскими реагентами и оборудованием еще из других стран. То есть получается так, что правдивость этих тестов пока под вопросом.

Олейник подчеркнул, что многие опираются на результаты экспресс-тестов. Однако расхождение между ними и ПЦР-тестами столь существенна, что эту цифру вообще нельзя считать, она не имеет никакого смысла.



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По мнению чиновника, абсолютно очевидна путаница и несогласованность лабораторных исследований. Ведь данные, которые подвергаются анализу, являются достаточно противоречивыми и не дают исчерпывающих ответов на вопросы о том, чем именно болеют люди, на какой стадии и болеют ли вообще.

У меня происходила серьезная дискуссия с руководством лабораторного центра по этому поводу. Поэтому в рамках эксперимента мы хотим делать отборы (биологического материала – 24 канал) у совершенно случайных людей,

– подчеркнул Олийнык.

"Цифры, которые мы получим, приведут к тому, что либо надо собирать консилиум и искать ответы, или говорить о том, что, возможно, есть какая-то другая форма болезни", – подытожил он.