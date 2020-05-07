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      Это не вспышка, – председатель Днепропетровской ОГА объяснил рост случаев COVID-19

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      Количество больных коронавирусом на Днепропетровщине значительно увеличилось. 6 мая там подтвердили 56 новых случаев COVID-19, а еще днем ранее – 90. В частности, 27 человек заразились после контакта с одной из пациенток в больнице Кривого Рога. Больше о о ситуации в области – читайте дальше.

      По состоянию на 7 мая на Днепропетровщине зафиксировали 624 случая COVID-19. Однако это лишь официальные данные, зато настоящая цифра – больше. Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил Святослав Олейник, председатель Днепропетровской ОГА.

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      Он пояснил, что на самом деле то, что сейчас происходит на Днепропетровщине – это не вспышка болезни. Такой резкий рост официальной статистики связан с существенным увеличением количества ежедневных отборов биологического материала и получением результатов.

      Подавляющее большинство людей, которым лаборатория подтвердила положительный результат, не имели и не имеют никаких симптомов COVID-19. Они отсутствуют у половины тех, кто находится с ними в бытовом контакте,
       – сказал Олейник.

      К тому же, по словам председателя Днепропетровской ОГА, лаборатории укомплектованы южнокорейскими тест-системами, китайскими реагентами и оборудованием еще из других стран. То есть получается так, что правдивость этих тестов пока под вопросом.

      Олейник подчеркнул, что многие опираются на результаты экспресс-тестов. Однако расхождение между ними и ПЦР-тестами столь существенна, что эту цифру вообще нельзя считать, она не имеет никакого смысла.

      Тестування на COVID-19
      Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

      По мнению чиновника, абсолютно очевидна путаница и несогласованность лабораторных исследований. Ведь данные, которые подвергаются анализу, являются достаточно противоречивыми и не дают исчерпывающих ответов на вопросы о том, чем именно болеют люди, на какой стадии и болеют ли вообще.

      У меня происходила серьезная дискуссия с руководством лабораторного центра по этому поводу. Поэтому в рамках эксперимента мы хотим делать отборы (биологического материала – 24 канал) у совершенно случайных людей,
      – подчеркнул Олийнык.

      "Цифры, которые мы получим, приведут к тому, что либо надо собирать консилиум и искать ответы, или говорить о том, что, возможно, есть какая-то другая форма болезни", – подытожил он.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Днепра
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