Это недоразумение, – Хуг про свое скандальное интервью об участии РФ в войне на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал "недоразумением" распространение его слов об отсутствии прямых доказательств российской причастности к войне на Донбассе, а опубликованное в издании Foreign Policy текст интервью не отражал его точку зрения.

Об этом представитель ОБСЕ заявил в комментарии "Радио Свобода".

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"Опубликованный текст вводил в заблуждение и не отражал моей точки зрения. Уже была обнародована исправленная версия", – подчеркнул Хуг.

По его словам, миссия ОБСЕ вообще не делает выводов на основе собранных ею фактов, а только фиксирует передвижение техники, людей и нанесенный боевыми действиями разрушения.

Возникло недоразумение, которое впоследствии было уточнено, и уже была издана новая версия этой статьи. В принципе, я не могу говорить о наличии или отсутствии каких-либо доказательств, поскольку миссии ОБСЕ в Украине поручено задание устанавливать и отчитываться о фактах. Мы не делаем никаких выводов на основе этих фактов, а также не предоставляем доказательств,

– подчеркнул Хуг.

Также, он добавил, что факты, которые наблюдатели выкладывают в отчетах "говорят сами за себя". Особенно он отметил то, что миссия неоднократно документировала конвои, которые заезжали в Украину и выезжали с нее на участках границы с РФ, где нет официальных пунктов пропуска. Также, представители ОСБЕ говорили с пророссийскими боевиками, которых задержали военнослужащие ВСУ и которые утверждали, что они являются представителями регулярных войск России.

"Важно понять, что мы наблюдательная миссия. Мы не занимаемся расследованиями", – подчеркнул Хуг.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.



Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мысли.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны – бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.