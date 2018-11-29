"Это неслыханно". Баскетболист "Баварии" жалуется, что его путают с Ибрагимовичем: видео

Защитник баскетбольного клуба "Бавария" Нихад Джедович из Боснии жалуется, что его часто путают со звездным футболистом.

В частности, защитника баскетбольного клуба путают со шведом Златаном Ибрагимовичем, который сейчас выступает в США.

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"У Златана балканские гены. С тех пор как я отрастил волосы, каждый день кто-то отмечает меня хэштегом в инстаграме или Твиттере. Этим летом я ездил в Париж на три дня. Не могу сказать, что вообще все, но каждый второй останавливал меня для совместного фото. Это неслыханно", - сказал Джедович в интервью официальному каналу Евролиги.

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