"Это ничего им не дает": новое заявление советника Трампа по вмешательству России в выборы США

Попытки Москвы получить влияние на результат выборов 2016 года спровоцировали большое недоверие к России со стороны США. Однако попытки россиян могли не иметь никакого эффекта.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, пишет "Радио Свобода".

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Так, Болтон подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что попытки России вмешаться в выборы 2016 года повлияли на результат. Однако, по его словам, это создало широкомасштабное недоверие к России в Вашингтоне.

Вероятное вмешательство России является особенно вредным для российско-американских взаимоотношений, но вообще ничего им не дает,

– считает советник Трампа.

Москва продолжает отрицать любое вмешательство в выборы в США, однако Путин допускает, что некоторые "патриотические" хакеры могли действовать по собственному усмотрению.

Напомним, киберкомандование США начало первую кибероперацию против России. Ее цель – противодействие распространению российской дезинформации для предотвращения вмешательству в выборы.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, который упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля. В сопроводительном письме сказано, что документ направлен на строгое соблюдение антироссийских санкций. В августе Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства, а 27 августа вступил в силу еще один пакет санкций США против России.

Как Россия вмешивалась в выборы в США?

Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента США, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.