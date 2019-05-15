Это "нормализация" всего, что позволяет себе РФ, – Климкин о снятии санкций с России в ПАСЕ

Если с России снимут санкции в ПАСЕ, то это запустит процесс "нормализации" всех шагов Кремля, нарушающих международное право. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Он настаивает, что те страны, которые активно лоббируют этот вопрос, должны осознавать последствия полноправного членства РФ в Совете Европы.

Одим из таких Климкин называет подрыв минских договоренностей, а тех, кто готов снять санкционное давление со страны-агрессора без выполнения им каких-либо из поставленных условий, – соучастниками уничтожения соглашений, достигнутых в Минске.

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"Вопрос же не только в том, работает ли Минск и кто как его выполняет. Для Украины это дело жизненного значения. Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия – это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без каких-либо шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности", – убежден министр.

Он предупредил, если Европа будет идти на поводу у России, то вскоре от Совета Европы и в целом от всех европейских ценностей может ничего не остаться.

Климкин добавил, что в разговоре с коллегами-министрами в Брюсселе говорил именно об этом. Однако подчеркнул – слова подбирал, однако в "политкорректность играть больше не будем".

Во время этого визита глава украинского МИД поставил Совету Европы ультиматум – если там согласятся снять санкции с России, то Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений.

Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".



В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Зато глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении.



В мае 2019 все перевернулось вверх тормашками, и Ягланд уже говорит о совсем другое – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.