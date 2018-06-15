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Это новый рак: почему в Apple сотрудники работают стоя

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Сотрудники Apple работают стоя
Сотрудники Apple работают стоя / Фото из открытых источников

СЕО Apple Тим Кук в интервью изданию Bloomberg рассказал, как происходит рабочий процесс в новом кампусе Apple Park. Он сообщил, что люди работают стоя за специальными столами.

Об этом пишет ixbt.com.

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Мы предоставили абсолютно всем нашим сотрудникам столы для работы стоя. Когда вы можете постоять некоторое время, потом посидеть и опять постоять – это намного полезнее для вашего образа жизни,
– пояснил Кук.

Ранее, Кук уже говорил о проблеме сидячей работы, называя "постоянное сидение новым раком".

Працівники Apple працюють стоячи

Такой метод работы полезен для здоровья

"Многие врачи считают, что постоянное сидение – это новый рак. У нас много людей в Apple, которые используют Apple Watch, и каждые 50 минут они все внезапно встают и начинают двигаться. Понадобилось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть, но это полезно, на самом деле", – заверил Тим Кук.

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Теги: Здоровье Интернет Техно Тим Кук Apple
Источник: 24 Канал
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