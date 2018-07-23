Это обычная ложь: экс-нардеп сказал, что Вакарчук ездил на день рождения Коломойского
Бывший народный депутат Виталий Журавский в интервью сказал, что на дне рождения миллиардера Игоря Коломойского в Швейцарии был лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
Об этом сообщает издание "ГОРДОН".
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Отвечая на вопрос журналистики Олеси Бацман, кто именно, Журавский сказал: "Те же Зеленский и Вакарчук. И обсуждалась как раз президентская кампания. Они друг другу не уступили. Оба выразили желание баллотироваться", – сказал экс-нардеп.
Святослав Вакарчук, по просьбе журналистки Кристины Бердинских прокомментировать ситуацию написал: "Это обычная ложь". "Я не был на этом дне рождения. Я не встречался с этими людьми и не обсуждал с ними никаких тем", – написал Святослав Вакарчук .
Напомним, украинский комик из "Студии" Квартал 95 "и телеведущий Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, опубликовав в своем Instagram-аккаунте соответствующую видеозапись. В поздравлении Зеленский обратился и к, вероятно, лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.