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      "Это очень четкий сигнал агрессору": известна цель крупнейших учений в истории НАТО

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      В НАТО рассказали о масштабных учениях Trident Juncture 2018
      В НАТО рассказали о масштабных учениях Trident Juncture 2018 / Фото из открытых источников

      Ситуация в сфере европейской безопасности ухудшилась. Альянс ответил на вызов наибольшей адаптацией к требованиям коллективной обороны со времен холодной войны – проведением учений Trident Juncture 2018.

      Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Укринформ".

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      Так, масштабные военные учения, которые начинаются 25 октября, посылают очень четкий сигнал потенциальному агрессору.

      Trident Juncture 2018 присылает очень понятное послание как всем нашим странам (государствам НАТО – 24 канал), так и любому потенциальному агрессору. НАТО не ищет конфронтации, но готово защитить всех наших союзников от любых угроз,
      – подчеркнул Столтенберг.

      Столтенберг также отметил, что европейская безопасность была в значительной мере подорвана в течение последних лет.

      "Сценарий учений является вымышленным, но выводы мы выносим настоящие. Обучение испытают нашу готовность к восстановлению суверенитета нашего союзника, в данном случае – Норвегии, после условной вооруженной агрессии", – добавил он.

      В учениях примут участие сертифицированные Силы реагирования НАТО. Это позволит испытать элементы усиления войск и переброску военного оборудования из Северной Америки и по всей Европе.

      Напомним, учения "Trident Juncture-2018" станут одними из крупнейших в истории НАТО. В них будут задействованы около 45 тысяч человек из 31 страны, более 150 летательных аппаратов, 60 кораблей. Украинские военные также примут участие в тренировках.

      Что такое НАТО? Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      В чем опасность действий России в Арктике? Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.

      Теги: Новости США Новости политики НАТО Арктика Норвегия
      Источник: 24 Канал
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