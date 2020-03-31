Это очень мило, – Трамп отреагировал на помощь России для борьбы с COVID-19

США получили помощь от разных стран для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, включая помощь из Китая и России.

Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

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По его словам, Россия предоставила США большой самолет помощи.

Китай прислал нам кое-что, и это чрезвычайно. Россия прислала нам очень-очень большой самолет с вещами, медицинским оборудованием, и это было очень мило,

– сказал Трамп.

Также он добавил, что США получили помощь и от других стран, чем он был очень и очень удивлен".

Какова ситуация с коронавирусом в США

По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

От COVID-19 умерли более 3 тысяч человек.

Выздороветь удалось 5,5 тысячам человек.

Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.

Сейчас США – первая страна по количеству больных COVID-19 в мире. По словам Трампа, это связано с тем, что они проводят очень много тестов, что и позволяет сформировать такую цифру.

С 13 марта Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.

Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.

В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

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