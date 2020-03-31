Это очень мило, – Трамп отреагировал на помощь России для борьбы с COVID-19
США получили помощь от разных стран для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, включая помощь из Китая и России.
Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме, сообщает CNN.
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По его словам, Россия предоставила США большой самолет помощи.
Китай прислал нам кое-что, и это чрезвычайно. Россия прислала нам очень-очень большой самолет с вещами, медицинским оборудованием, и это было очень мило,
– сказал Трамп.
Также он добавил, что США получили помощь и от других стран, чем он был очень и очень удивлен".
Какова ситуация с коронавирусом в США
- По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
- От COVID-19 умерли более 3 тысяч человек.
- Выздороветь удалось 5,5 тысячам человек.
- Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
- Сейчас США – первая страна по количеству больных COVID-19 в мире. По словам Трампа, это связано с тем, что они проводят очень много тестов, что и позволяет сформировать такую цифру.
- С 13 марта Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
- В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.
Простые правила, как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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