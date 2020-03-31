08:58
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Это очень мило, – Трамп отреагировал на помощь России для борьбы с COVID-19

      - Читати новину українською
      Владимир Путин и Дональд Трамп / Getty Images

      США получили помощь от разных стран для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, включая помощь из Китая и России.

      Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

      Читайте также США окажут помощь Италии на 100 миллионов долларов из-за распространения коронавируса

      По его словам, Россия предоставила США большой самолет помощи.

      Китай прислал нам кое-что, и это чрезвычайно. Россия прислала нам очень-очень большой самолет с вещами, медицинским оборудованием, и это было очень мило,
      – сказал Трамп.

      Также он добавил, что США получили помощь и от других стран, чем он был очень и очень удивлен".

      Какова ситуация с коронавирусом в США

      • По состоянию на 31 марта в Соединенных штатах зафиксировали почти 165 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
      • От COVID-19 умерли более 3 тысяч человек.
      • Выздороветь удалось 5,5 тысячам человек.
      • Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
      • Сейчас США – первая страна по количеству больных COVID-19 в мире. По словам Трампа, это связано с тем, что они проводят очень много тестов, что и позволяет сформировать такую цифру.
      • С 13 марта Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
      • В Соединенных Штатах также проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

      коронавірус, як уберегтисяПростые правила, как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Дональд Трамп Китай Коронавирус COVID-19 Новости России Новости США Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
      Новини України 9964
      сегодня , 07:01 Могут ли принудительно уволить с работы из-за карантина
      Новини України 907
      сегодня , 07:20 Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории
      Медицина 3957
      сегодня , 03:15 Больной COVID-19 нардеп Шахов говорит, что его уже выписали из больницы
      Новини України 843
      сегодня , 06:20 Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
      Новини України 7624
      сегодня , 06:30 Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветер
      Новини України 935
      сегодня , 06:01 Шмыгаль объяснил, зачем в правительстве изменили глав Минздрава и Минфина
      Новини України 1863
      сегодня , 07:14 Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
      Food and Drinks 10806
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      30 марта , 22:30 Экономический и политический кризис: какие последствия будет иметь раскол в Раде
      Антон Голобородько
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук