Это очень редкая травма: Цуренко рассказала, когда вернется к игре

Теннисистка Леся Цуренко во время поединка четвертого круга Roland Garros травмировала мышца внутри таза.

Об этом спортсменка рассказала БТУ.

"Это было неловкое движение, скорее всего какой-то очень маленькая мышца внутри таза. Мне сказали, что это очень-очень редко такое бывает", – рассказала украинка.

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Цуренко добавила, что перед матчем провела очень быструю и активную разминку и была готова играть на все 100.

Теннисистка убеждена, что это повреждение не связано ни с ее предыдущими травмами, ни с подготовкой к матчу.

В воскресенье, 10 июня, Цуренко прошла обследование в Париже, где оставалась на день.

МРТ мне назначили очень быстро. И вот, я получила результаты: там небольшой надрыв внутренней мышцы, очень редкая травма. Но это максимум неделю, так что по все хорошо,

– добавила она.