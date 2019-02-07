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      Это одиозно и глупо: Россия отреагировала на запрет своих наблюдателей на выборах в Украине

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      Россия отреагировала на запрет своих наблюдателей на выборах в Украине
      Россия отреагировала на запрет своих наблюдателей на выборах в Украине / narodna-pravda.ua

      В МИД России назвали принятый Верховной Радой закон о запрете участия российских наблюдателей на выборах нарушением существующих норм международного общения.

      Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что призывы по допуску наблюдателей из России звучали "из Брюсселя и даже Вашингтона", пишет"РИА Новости".

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      Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Российская Федерация будет настаивать на соблюдении прав по осуществлению наблюдения за выборами президента Украины.

      Это очередной шаг на пути к "истинной демократии" в Украине. Мы все это прекрасно понимаем,
      – сказала Захарова на брифинге.

      Карасин назвал закон "каким-то посторонним решением", которое препятствует организации наблюдения за всеми без исключения выборами.

      Звучит одиозно, нелепо и мы будем, как и раньше, будем настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены,
      – добавил дипломат.

      МИД Украины и президент Петр Порошенко заявляли, что российские наблюдатели не будут допущены на президентские выборы в Украине.

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что на предстоящих выборах в государстве должны быть представлены наблюдатели из России. По его мнению, "это будет нормально", иначе результаты выборов могут быть поставлены под сомнение.

      Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. Согласно закону, официальным наблюдателем не может быть лицо, которое является гражданином или которое будет выполнять предложения страны-агрессора.

      Почему Украина выступает против участия наблюдателей из РФ на выборах?
      Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. Поэтому глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские и парламентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019. По его словам, это политическая позиция Киева и необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Парламентские выборы 2019 Законодательство Верховная Рада Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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