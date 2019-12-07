Это оккупация: Белорусы вышли на протест против присоединения к России – фото и видео
Сотни людей и Минске вышли 7 декабря на протест против интеграции Беларуси в соседнюю Россию. Причиной послужили заявления белорусских властей о том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились создать совместное правительство, рынки нефти, газа, электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство.
Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". Многие из участников были завернуты в национальные белорусские флаги. А лидеры протеста произносили речи на белорусском языке, несмотря на то, что им сегодня ею мало кто пользуется в стране.
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Митингующие также образовали на центральных улицах "живую цепь".
С возгласами "пусть живет Беларусь!" активисты рвали портреты Путина. Выкрикивали также лозунги украинского Евромайдана, в частности "верим, можем, победим!"
Произошли столкновения
В какой-то момент на площадь, где устроили протест, пришли неизвестные в штатском. Между ними и пикетчиками вспыхнули столкновения. Однако это не остановило акцию и ее участники отправились шествием по центру города под звучание национальных песен и с цветными дымовыми шашками в руках.
Смотрите видео протеста в Минске против присоединения Беларуси к России:
Протест в Европе
В то же время у офиса Еврокомиссии в Брюсселе белорусы вместе с украинцами вышли на пикет против углубления интеграции. Участники пикета раздавали бюллетень о том, что только НАТО может быть гарантом безопасности Европы.
Известно, что в ближайшее время между главой Кремля Путиным и его марионеткой Лукашенко будет подписано позорное соглашение, которое лишит Беларусь независимости и суверенитета,
– пишут на сайте Belarus.eu.
Участники пикета призвали жителей Беларуси выходить на акции протеста в день переговоров Лукашенко и Путина, чтобы "защищать Беларусь и ее независимость, добытую кровью и жизнями белорусских патриотов".
Пикет белорусов и украинцев у офиса Еврокомиссии / Фото bielarus.eu
Пикет белорусов и украинцев у офиса Еврокомиссии / Фото bielarus.eu
Пикет белорусов и украинцев у офиса Еврокомиссии / Фото bielarus.eu
Что известно о вероятной интеграции Беларуси в Россию
Слухи об объединении Беларуси и России ходят уже давно. Но в последнее время их стало больше, ведь в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств.
- Теперь страны ведут переговоры о едином налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле.
- Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а еще объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка.
- В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.
- Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.
- Белорусские СМИ пишут, что в ближайшее время Путин и Лукашенко "подпишут соглашение, которое лишит Беларусь независимости и суверенитета".
Что говорит Лукашенко
Президент Беларуси заявил, что не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Он также заверил, что не подпишет документы, которые "принесут вред" Беларуси.
По словам Лукашенко, государства не ведут диалог по политическим вопросам, например – о создании единого парламента. При этом президент Беларуси сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" находится на завершающей стадии.
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