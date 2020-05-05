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      Это операция по спасению Ахметова, – экономист о росте цен на электроэнергию

      - Читати новину українською
      Виктория Войцицкая
      Виктория Войцицкая / Самопомощь

      30 апреля тарифная комиссия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), предложила повысить цены на электроэнергию. Однако позже появилось сообщение об опровержении такой информации. Чего ждать украинцам – читайте дальше.

      Сегодня из-за карантин в Украине и мире уменьшаются объемы потребления электроэнергии. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале сообщила народный депутат 8-го созыва Верховной Рады и экономист Виктория Войцицкая.

      К слову Нацкомиссия опровергла информацию о повышении тарифов на электроэнергию

      "Соответственно в Европе работают законы экономики и рынка – когда падает спрос, то цена падает аналогично, но в Украине почему-то эти законы не работают. А то, что мы наблюдаем, я это для себя называю, операция спасти рядового Ахметова, именно благодаря решению правительства и НКРЭКП у нас с вами наблюдаются цены на электроэнергию", – отметила она.

      Если сравнить цену на позапрошлых выходных и последних выходных, то она выросла на 46%. Это не касается бытовых потребителей, но мы с вами одинаково платим за это, когда покупаем хлеб или пользуемся водой,
      – сказала экономист.

      По ее словам, кроме этого, НКРЭКП якобы хочет еще повысить цены для промышленного потребителя. А все это делается с целью обеспечить сверхприбыли Ахметову и его ДТЭК благодаря средствам населения.

      "Мы уже наблюдаем подорожание электроэнергии из-за остановки блоков атомов госкомпании "Энергоатом" и увеличение объемов выроботка тепловой генерации, где 75% принадлежит Ахметову через его компанию ДТЭК", – сказала она.

      Больше о ценах на электроэнергию смотрите в видео:

      Что якобы хотела изменить НКРЭКП

      • повысить льготный тариф за первые 100 киловатт в час электроэнергии для населения с 90 копеек до 1,68 гривны за киловатт в час. Это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год;
      • в течение 2 – 5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности. Однако одновременно поддержать уязвимые категории потребителей. Это решение позволит дополнительно собрать более 38 миллиардов гривен.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Энергоэффективность Деньги Коммунальные услуги Ринат Ахметов Электроэнергия Новости Украины
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