Это операция по спасению Ахметова, – экономист о росте цен на электроэнергию

30 апреля тарифная комиссия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), предложила повысить цены на электроэнергию. Однако позже появилось сообщение об опровержении такой информации. Чего ждать украинцам – читайте дальше.

Сегодня из-за карантин в Украине и мире уменьшаются объемы потребления электроэнергии. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале сообщила народный депутат 8-го созыва Верховной Рады и экономист Виктория Войцицкая.

К слову Нацкомиссия опровергла информацию о повышении тарифов на электроэнергию

"Соответственно в Европе работают законы экономики и рынка – когда падает спрос, то цена падает аналогично, но в Украине почему-то эти законы не работают. А то, что мы наблюдаем, я это для себя называю, операция спасти рядового Ахметова, именно благодаря решению правительства и НКРЭКП у нас с вами наблюдаются цены на электроэнергию", – отметила она.

Если сравнить цену на позапрошлых выходных и последних выходных, то она выросла на 46%. Это не касается бытовых потребителей, но мы с вами одинаково платим за это, когда покупаем хлеб или пользуемся водой,

– сказала экономист.

По ее словам, кроме этого, НКРЭКП якобы хочет еще повысить цены для промышленного потребителя. А все это делается с целью обеспечить сверхприбыли Ахметову и его ДТЭК благодаря средствам населения.

"Мы уже наблюдаем подорожание электроэнергии из-за остановки блоков атомов госкомпании "Энергоатом" и увеличение объемов выроботка тепловой генерации, где 75% принадлежит Ахметову через его компанию ДТЭК", – сказала она.

Больше о ценах на электроэнергию смотрите в видео:

Что якобы хотела изменить НКРЭКП