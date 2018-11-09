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      "Это откровенное издевательство": в России отреагировали на обвинения США по химическому оружию

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      В России отреагировали на обвинения со стороны США по химическому оружию
      В России отреагировали на обвинения со стороны США по химическому оружию / Фото из открытых источников

      В России не соглашаются с обвинением в свою сторону относительно несоблюдения международного законодательства о контроле над химическим оружием. Там считают выводы представителей Госдепартамента шантажом и "стремлением отвлечь внимание от своих внутренних противоречий".

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство промышленности и торговли.

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      Так, в ведомстве утверждают, что Россия "неукоснительно придерживается" положений Конвенции о запрете химического оружия.

      Российская Федерация рассматривает выводы представителей Госдепа США о несоблюдении нашей страной международного законодательства о контроле над химоружием, запрещающего распространение и применение химического оружия, как безумное стремление отвлечь от своих внутренних противоречий,
      – говорится в сообщении.

      В российском министерстве также добавляют, что Россия выполнила взятые на себя обязательства по полному уничтожению объявленного запаса химического оружия под строгим контролем со стороны Организации по запрещению химического оружия.

      Кроме того, в министерстве назвали "откровенным издевательством" требование госдепа США к России о предоставлении в определенный срок гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические вещества.

      "Россия ни до вступления в силу Конвенции о запрете химического оружия, ни после принятия на себя обязательств по этому международному договору не применяла ядовитых веществ", - говорят в министерстве.

      В Москве считают, что позиция США относительно якобы надуманного вопроса "несоблюдения Россией американского закона о химическом оружии" является очередной попыткой размывания международных договоров в сфере контроля над вооружениями или их полного демонтажа.

      Поэтому заявления американских дипломатов министерство понимает "как прямой шантаж и неправомерное давление, чего Россия не может принять".

      К тому же в министерстве отметили, что Россия готова работать с любыми партнерами по проблематике запрещения использования химического оружия.

      Однако, разумеется, не в режиме отчета об исполнении чьих-то внутренних актов и расследований без нашего участия. Исключительно на равных правах и в рамках соответствующих международных механизмов и процедур,
      – добавили в российском ведомстве.

      Напомним, в США обвинили Россию в невыполнении гарантий по химическому и биологическому оружию. Поэтому Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции" – сейчас там "вдумчиво прорабатывают" следующие шаги в отношении Москвы.

      22 августа Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре американское правительство объявило о работе над вторым раундом "жестких" санкций против Кремля. Тогда в конгрессе также заявляли, что Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом, Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для невведения новых санкций.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Санкции Оружие
      Источник: 24 Канал
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