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      Это отвратительно: в Украине продают манифест стрелка, убившего полсотни людей в Новой Зеландии

      97 Читати новину українською
      Брентон Таррант
      Брентон Таррант / Фото из соцсетей

      В Новой Зеландии готовят официальное обращение к украинскому правительству. Все из-за продажи в Украине 87-страничного "манифеста", написанного Брентоном Таррантом – 28-летним стрелком, который в марте совершил нападение на мусульманские мечети в новозеландском городке Крайстчерч.

      Так, его писанину перевели на украинский язык и продают в соцсетях за 100 гривен. Об инциденте сообщила международная группа журналистов-расследователей Bellingcat.

      По теме: Стрельба в мечетях Новой Зеландии: Брентон Таррант фанатеет от неонацизма и видеоигр

      "Книгу" авторства Тарранта якобы продают в Telegram-канале группировки праворадикального толка. Речь идет о молодежном крыле организации "Карпатская Сечь".

      Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила МИД установить такого рода контакты,
      – подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

      И действительно, в Telegram-канале "Карпатская Сечь" есть сообщение, датированное 14 августа. В нем – призыв покупать "книгу героя национального сопротивления". Так в группировке называют подозреваемого в массовых убийствах Брентона Тарранта.

      допис Telegram Таррант книга маніфест Україна Сообщение в Telegram-канале "Карпатская Сечь"

      "Он вместе с единомышленниками совершил отчаянную атаку на чужаков в Новой Зеландии в их же храме, результатом которой стало убийство многих десятков незваных пришельцев. Его поступок разбудил сознательных белых людей во многих странах..." – говорится в заметке.

      книга Таррант теракт Нова Зеландія
      Так выглядит украинский экземпляр "манифеста" Тарранта, который продают в сети за 100 гривен

      Что известно о теракте в мечетях Новой Зеландии

      Нападение на две мечети в Новой Зеландии произошло в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде 15 марта. В результате атаки 51 человек погиб, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.

      Таррант рассказывал, что на преступление его сподвигли теракты в Европе, в первую очередь в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю". Следствие продолжается, а вероятный террорист своей вины не признает.

      кровавый теракт в мечетях новой зеландии: последние новости
       
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      Теги: Новости политики Новая Зеландия Теракт в Новой Зеландии МИД Украины
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