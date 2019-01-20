Это первый случай: в Одесской области приход УПЦ МП перешел в ПЦУ

Община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области объявила о переходе из УПЦ МП в Православную Церковь Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесско-Балтской епархии отец Теодор Оробец, пишет Радио Свобода.

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Отец Теодор Оробец сказал, что за решение проголосовали более 300 человек.

Община изъявила желание, чтобы в селе была создана украинская православная церковь. Составили соответствующий протокол, поставили подписи, оформленный документ передали в Одесскую областную государственную администрацию. На Крещение и сегодня отслужил в сельском храме как священник Православной церкви Украины,

– рассказал он.

Кроме того, отец отметил, что в Одесской области это первый случай, когда община начала и довела до конца дело о переходе к ПЦУ.

Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата. В состав ПЦУ уже вошли 78 приходских храмов. Больше всего из них перешли к Поместной церкви в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 22 прихода.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.