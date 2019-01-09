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      "Это подтверждает нашу решимость": американские военные назвали цель корабля США в Черном море

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      Американские военные рассказали, почему корабль США вошел в Черное море
      Американские военные рассказали, почему корабль США вошел в Черное море / Фото из открытых источников

      Вхождение американского десантного корабля в Черное море не является просто "рутинным визитом". Fort McHenry стал первым американским военным кораблем, который появился в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе.

      Об этом пишет Military Times.

      Читайте также: Боевой корабль США зашел в Черное море: появилась реакция России

      24 канал писал, что десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в Черное море через пролив Дарданеллы. Уже 7 января он зашел в румынский порт Констанца.

      Мы постоянно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё. Мы и дальше продолжим это делать,
      – сказал изданию пресс-секретарь 6-го флота ВМС США.

      На вопрос, прибудут ли другие корабли тоже в Черное море, Райнс сказал, что они "как раз в Средиземном море выполняют операции по защите безопасности".

      Кроме этого, командир 6-го флота ВМС США Лайза Франчетти подчеркнула, что вход этого корабля в Черное море "подтверждает коллективную решимость в сохранении безопасности в акватории и усиливает прочные взаимоотношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

      Какой корабль США направили в Черное море?​USS FortMcHenry – это десантного экспедиционный корабль, который может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

      Что произошло в Керченском проливе?​
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости США
      Источник: 24 Канал
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