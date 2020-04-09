Это похоже на парламентский терроризм – заместитель Арахамии о рекордном количестве поправок
К "антиколомойскому" законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов – нардепы от "Слуги народа". В комитете подсчитали: если идти в таком темпе, в котором рассматривали земельную реформу, то это может затянуться на 12 календарных месяцев.
Однако в Раде надеются, что к такому абсурдному варианту, как рассмотрение всех поправок, в сессионном зале не дойдет. Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" выразила народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук.
К теме Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа"
По ее словам, сейчас правительство не стало рассматривать эти вопросы, потому что финансовый комитет еще не свел правки в одну таблицу. По мнению нардепки, маловероятно, что на ближайшем заседании Рады 13 апреля 2020 года власть сможет решить этот вопрос.
Такие действия похожи на парламентский терроризм. Я думаю, что сейчас нужно найти рациональный выход, потому что мы заинтересованы в принятии этого закона не через год, а сейчас,
– заявила Кравчук.
Она добавила, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть изменения в бюджет, отклонить постановление об отмене земельной реформы и предложить другие законы, в частности законопроект о повышении ответственности и увеличение штрафов за поджог травы.
Евгения Кравчук / Фото пресс-службы "Слуги народа" в фейсбуке
Кравчук отметила, что сейчас рассматривают даже изменения в регламент, чтобы эти правки скорее принять, но они требуют консенсуса различных фракций. Она также не видит возможностей разогнать Верховную Раду, поскольку депутаты ничего не нарушили, так как регламент позволяет бесконечное количество правок.
Что известно об "антиколомойском" законопроекте
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Одобрение такого закона требуют в МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".
- При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банка экс-владельцу.
- По состоянию на утро 8 апреля по законопроекту о банках ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов поправок – нардепы от "Слуги народа".
- К рассмотрению всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобренным парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках, депутаты не смогут рассматривать более тысячи поправок в день.
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