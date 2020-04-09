Это похоже на парламентский терроризм – заместитель Арахамии о рекордном количестве поправок

К "антиколомойскому" законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов – нардепы от "Слуги народа". В комитете подсчитали: если идти в таком темпе, в котором рассматривали земельную реформу, то это может затянуться на 12 календарных месяцев.

Однако в Раде надеются, что к такому абсурдному варианту, как рассмотрение всех поправок, в сессионном зале не дойдет. Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" выразила народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, сейчас правительство не стало рассматривать эти вопросы, потому что финансовый комитет еще не свел правки в одну таблицу. По мнению нардепки, маловероятно, что на ближайшем заседании Рады 13 апреля 2020 года власть сможет решить этот вопрос.

Такие действия похожи на парламентский терроризм. Я думаю, что сейчас нужно найти рациональный выход, потому что мы заинтересованы в принятии этого закона не через год, а сейчас,

– заявила Кравчук.

Она добавила, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть изменения в бюджет, отклонить постановление об отмене земельной реформы и предложить другие законы, в частности законопроект о повышении ответственности и увеличение штрафов за поджог травы.



Евгения Кравчук / Фото пресс-службы "Слуги народа" в фейсбуке

Кравчук отметила, что сейчас рассматривают даже изменения в регламент, чтобы эти правки скорее принять, но они требуют консенсуса различных фракций. Она также не видит возможностей разогнать Верховную Раду, поскольку депутаты ничего не нарушили, так как регламент позволяет бесконечное количество правок.

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