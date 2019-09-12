Это политический шаг: ЦИК отвергла и объяснила все обвинения Зеленского в официальном заявлении

Прекращение полномочий ЦИК – это шаг с политической ответственностью президента и Рады. В Центризбиркоме примут любое решение ВР, но воспринимать обвинения, которые обесценивают успешные демократические выборы в стране, отказываются.

Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК. По этому поводу Комиссия обнародовала официальное заявление на своем сайте.

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Главное, что отметили в заявлении ЦИК

► "Если рассматривать досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК как политический шаг или политически мотивированное решение, то такие действия влекут за собой и политическую ответственность – как президента Украины, так и Верховной Рады".

► "Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается".

Почему ЦИК хотят распустить

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Раду представление с требованием досрочно распустить ЦИК, это случилось 10 сентября. В обращении глава государства привел несколько доказательств ненадлежащего работы Комиссии на выборах 2019 года.

Аргумент Зеленского: 28 кандидатам в депутаты отказали в регистрации.

Ответ ЦИК: Ни одно из судебных решений по делам об отказе в регистрации не содержит ссылки на предвзятость Комиссии.

Аргумент Зеленского: ЦИК регистрировала кандидатов, которые ложно указывали свою принадлежность к определенной партии.

Ответ ЦИК: Комиссия не имела рычагов, чтобы не допустить эту ситуацию. Единственное, что она могла – сообщать о таких фактах полиции и просить кандидатов и других субъектов избирательного процесса обращаться в суд.

Аргумент Зеленского: Проблема 169 округа в Харькове – ЦИК не регистрировала от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Ответ ЦИК: Суд установил, что ЦИК не имела целью создавать кандидату никаких препятствий.

Аргумент Зеленского: Ситуация на 198 округе в городе Смела Черкасской области, где ЦИК до сих пор не установила результаты парламентских выборов.

Ответ ЦИК: В решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких проволочек по установлению результатов выборов в данном округе. Однако теперь ЦИК вынуждена отложить начало пересчета голосов, потому что началась процедура прекращения полномочий членов Комиссии.

Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее двух третей от ее конституционного состава (300 плюс 1 голос).