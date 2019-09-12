02:52
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Это политический шаг: ЦИК отвергла и объяснила все обвинения Зеленского в официальном заявлении

      2 Читати новину українською
      В ЦИК считают, что ее роспуск – политически мотивированное решение
      В ЦИК считают, что ее роспуск – политически мотивированное решение / Иллюстративное фото (suspilne.media)

      Прекращение полномочий ЦИК – это шаг с политической ответственностью президента и Рады. В Центризбиркоме примут любое решение ВР, но воспринимать обвинения, которые обесценивают успешные демократические выборы в стране, отказываются.

      Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК. По этому поводу Комиссия обнародовала официальное заявление на своем сайте.

      Читайте также: Попытка взять еще один орган под контроль, – нардеп Гузь о роспуске ЦИК

      Главное, что отметили в заявлении ЦИК

      ► "Если рассматривать досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК как политический шаг или политически мотивированное решение, то такие действия влекут за собой и политическую ответственность – как президента Украины, так и Верховной Рады".

      ► "Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается".

      Почему ЦИК хотят распустить

      Президент Украины Владимир Зеленский направил в Раду представление с требованием досрочно распустить ЦИК, это случилось 10 сентября. В обращении глава государства привел несколько доказательств ненадлежащего работы Комиссии на выборах 2019 года.

      Аргумент Зеленского: 28 кандидатам в депутаты отказали в регистрации.

      Ответ ЦИК: Ни одно из судебных решений по делам об отказе в регистрации не содержит ссылки на предвзятость Комиссии.

      Аргумент Зеленского: ЦИК регистрировала кандидатов, которые ложно указывали свою принадлежность к определенной партии.

      Ответ ЦИК: Комиссия не имела рычагов, чтобы не допустить эту ситуацию. Единственное, что она могла – сообщать о таких фактах полиции и просить кандидатов и других субъектов избирательного процесса обращаться в суд.

      Аргумент Зеленского: Проблема 169 округа в Харькове – ЦИК не регистрировала от "Слуги народа" Александра Куницкого.

      Ответ ЦИК: Суд установил, что ЦИК не имела целью создавать кандидату никаких препятствий.

      Аргумент Зеленского: Ситуация на 198 округе в городе Смела Черкасской области, где ЦИК до сих пор не установила результаты парламентских выборов.

      Ответ ЦИК: В решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких проволочек по установлению результатов выборов в данном округе. Однако теперь ЦИК вынуждена отложить начало пересчета голосов, потому что началась процедура прекращения полномочий членов Комиссии.

      Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее двух третей от ее конституционного состава (300 плюс 1 голос).

      blog_ava
      Наличный курс валют 11 сентября: гривна подросла еще на несколько копеек
      11 сентября
      510
      Теги: Судьи Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Верховная Рада ЦИК Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      11 сентября , 22:30 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      238
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 сентября , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1025
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      269
      Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      11 сентября , 21:38 Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      Іван Яковина
      Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь
      11 сентября , 21:01 Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь
      Юлія Гілей 191
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук