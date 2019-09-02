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      Это популизм, – Верстюк об обещаниях Гончарука поднять экономику на 40%

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      Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук
      Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук / gordonua.com

      Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук во время заседания председателей Рады, Кабинета Министров, силовиков и президента сделал довольно амбициозное заявление. Он сказал, что планирует, чтобы экономика страны за следующие пять лет выросла на 40%. Почему это невозможно выполнить – рассказал политический обозреватель Иван Верстюк.

      О росте экономики на 40%

      Как сказал эксперт, то, что Владимир Зеленский, который не является специалистом в экономике, дает такие ультимативные приказы премьер-министру – свидетельствует о его политической незрелости с нотками популизма.

      Читайте также: Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота уже с 1 октября, – Гончарук

      Относительно заявления Гончарука о росте экономики на 40% за пять лет, Верстюк отметил, что такого уровня роста украинская экономика еще не знала.

      Объем нашей экономики, нашего ВВП зависит от цен на сырьевые товары на международных рынках. И Гончарук не может дать команду международным рынкам, чтобы росли цены на железную руду или зерно, которые являются нашими ключевыми продуктами экспорта. Поэтому такая цифра звучит как желание понравиться людям,
      – сказал Иван.

      Также он добавил, что все те реформы, о которых говорил президент, технически очень сложны.


      П      олитический обозреватель Иван Верстюк

      О снижении коммунальных тарифов

      Политический обозреватель отметил, что желание Зеленского снизить коммунальные тарифы очень схожи с риторикой Юлии Тимошенко.

      Самая популярная тема среди людей – цена на коммунальные тарифы. В интервью Стасу Баклану президент сказал, что нужно или снизить тарифы, или увеличить количество субсидий. Но вспомним простой факт: в здоровой экономике людям не нужны субсидии в таком количестве,
      – отметил Верстюк.

      Он подчеркнул, что в приоритете должен быть экономический рост, а не постоянное увеличение субсидий.

      Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой планируют воплотить в жизнь?

      – Стимулировать экономический рост.
      – Ввести рынок земли.
      – Улучшить бизнес-климат.
      – Детенизировать экономику.
      – Развить инфраструктуру и энергетику.
      – Противодействовать рейдерству, контрабанде и коррупции.
      – Реформировать правоохранительные органы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Рынок земли Алексей Гончарук ВВП зерно Цены Экспорт Бизнес Тарифы Реформы
      Источник: 24 канал
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