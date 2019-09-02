Это популизм, – Верстюк об обещаниях Гончарука поднять экономику на 40%
Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук во время заседания председателей Рады, Кабинета Министров, силовиков и президента сделал довольно амбициозное заявление. Он сказал, что планирует, чтобы экономика страны за следующие пять лет выросла на 40%. Почему это невозможно выполнить – рассказал политический обозреватель Иван Верстюк.
О росте экономики на 40%
Как сказал эксперт, то, что Владимир Зеленский, который не является специалистом в экономике, дает такие ультимативные приказы премьер-министру – свидетельствует о его политической незрелости с нотками популизма.
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Относительно заявления Гончарука о росте экономики на 40% за пять лет, Верстюк отметил, что такого уровня роста украинская экономика еще не знала.
Объем нашей экономики, нашего ВВП зависит от цен на сырьевые товары на международных рынках. И Гончарук не может дать команду международным рынкам, чтобы росли цены на железную руду или зерно, которые являются нашими ключевыми продуктами экспорта. Поэтому такая цифра звучит как желание понравиться людям,
– сказал Иван.
Также он добавил, что все те реформы, о которых говорил президент, технически очень сложны.
Политический обозреватель Иван Верстюк
О снижении коммунальных тарифов
Политический обозреватель отметил, что желание Зеленского снизить коммунальные тарифы очень схожи с риторикой Юлии Тимошенко.
Самая популярная тема среди людей – цена на коммунальные тарифы. В интервью Стасу Баклану президент сказал, что нужно или снизить тарифы, или увеличить количество субсидий. Но вспомним простой факт: в здоровой экономике людям не нужны субсидии в таком количестве,
– отметил Верстюк.
Он подчеркнул, что в приоритете должен быть экономический рост, а не постоянное увеличение субсидий.
Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой планируют воплотить в жизнь?
– Стимулировать экономический рост.
– Ввести рынок земли.
– Улучшить бизнес-климат.
– Детенизировать экономику.
– Развить инфраструктуру и энергетику.
– Противодействовать рейдерству, контрабанде и коррупции.
– Реформировать правоохранительные органы.