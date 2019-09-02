Это популизм, – Верстюк об обещаниях Гончарука поднять экономику на 40%

Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук во время заседания председателей Рады, Кабинета Министров, силовиков и президента сделал довольно амбициозное заявление. Он сказал, что планирует, чтобы экономика страны за следующие пять лет выросла на 40%. Почему это невозможно выполнить – рассказал политический обозреватель Иван Верстюк.

О росте экономики на 40%

Как сказал эксперт, то, что Владимир Зеленский, который не является специалистом в экономике, дает такие ультимативные приказы премьер-министру – свидетельствует о его политической незрелости с нотками популизма.

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Относительно заявления Гончарука о росте экономики на 40% за пять лет, Верстюк отметил, что такого уровня роста украинская экономика еще не знала.

Объем нашей экономики, нашего ВВП зависит от цен на сырьевые товары на международных рынках. И Гончарук не может дать команду международным рынкам, чтобы росли цены на железную руду или зерно, которые являются нашими ключевыми продуктами экспорта. Поэтому такая цифра звучит как желание понравиться людям,

– сказал Иван.

Также он добавил, что все те реформы, о которых говорил президент, технически очень сложны.



П олитический обозреватель Иван Верстюк

О снижении коммунальных тарифов

Политический обозреватель отметил, что желание Зеленского снизить коммунальные тарифы очень схожи с риторикой Юлии Тимошенко.

Самая популярная тема среди людей – цена на коммунальные тарифы. В интервью Стасу Баклану президент сказал, что нужно или снизить тарифы, или увеличить количество субсидий. Но вспомним простой факт: в здоровой экономике людям не нужны субсидии в таком количестве,

– отметил Верстюк.

Он подчеркнул, что в приоритете должен быть экономический рост, а не постоянное увеличение субсидий.

Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой планируют воплотить в жизнь?



– Стимулировать экономический рост.

– Ввести рынок земли.

– Улучшить бизнес-климат.

– Детенизировать экономику.

– Развить инфраструктуру и энергетику.

– Противодействовать рейдерству, контрабанде и коррупции.

– Реформировать правоохранительные органы.