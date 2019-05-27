Это поражение для Москвы, – немецкие СМИ об отказе Кремля отпускать пленных моряков

Российское МИД не замедлило с ответом на требование Международного морского трибунала ООН отпустить 24 пленных украинских моряков. Однако отказ является поражением для Кремля – и с юридической, и с дипломатической точки зрения.

Хотя российская сторона не признает юрисдикцию трибунала в Гамбурге и не участвовала в рассмотрении дела, приговор все равно остается обязательным для выполнения, пишет Suddeutsche Zeitung.

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Международный трибунал ООН 25 мая принял решение, согласно которому Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

При этом немецкое издание отмечает, что ни у Киева, ни у трибунала нет возможности заставить Москву выполнить решение судей.

Итак, корабли и моряки до сих пор в плену России. Впрочем, оно все равно стало хорошей новостью для украинской стороны. Ведь международные суды и их приговоры "священны" для многих стран, в частности в Европе. И если Москва их проигнорирует, она еще больше потеряет доверие к себе,

– пишут авторы.

Suddeutsche Zeitung указывает также, что решение трибунала ООН в Гамбурге поможет оставить действующие санкции против России в действии. Так, ЕС вновь продолжит их в июне на очередные полгода.

Однако издание напоминает, что отсутствие желания идти на компромисс Москва продемонстрировала сразу же после победы Зеленского на президентских выборах.

Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков и кораблей, Украина будет требовать введения "гамбургских санкций" против страны-агрессора.

Как украинские моряки попали в российский плен?​

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".



Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов екипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.