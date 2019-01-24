23:27
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, сегодня
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Это пощечина местному самоуправлению, – Садовый о запрете городам класть деньги на депозиты

      25 Читати новину українською
      Садовый прокомментировал запрет городам класть деньги на депозиты
      Садовый прокомментировал запрет городам класть деньги на депозиты / Фото 24 канала

      "Хорошая власть – та, которая не мешает". Городской голова Львова, кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый убежден – решение Кабмина о запрете городам класть свободные средства на депозиты наносит серьезный удар по местному самоуправлению.

      "Города должны иметь динамику для развития. А я так вижу, что деньги городов многих "муляют", – заявляет Садовый.

      По его словам, в 2018 году Львов дополнительно получил 57 миллионов гривен за счет средств, которые город размещал на депозитах.

      "Для понимания – эти средства совсем не случайные. Есть четкий бюджет – доходная и расходная часть. И если расходы нужно осуществить в августе, а деньги уже есть в апреле – то на те два-три месяца мы деньги клали на депозит и получали дополнительный доход. Затем, согласно бюджету, до последней гривны эти средства имеют назначение. Можно сделать больше добрых дел", – отмечает городской голова.

      Напомним, Министерство финансов запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января.

      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      сегодня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 19
      Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      сегодня , 22:31 Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      122
      Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      сегодня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      Артем Овдієнко 866
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сегодня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1600
      Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      сегодня , 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 141
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Hitch Hotel: телескопическая палатка, которая крепится на фаркоп автомобиля
       7 августа 2018 , 18:40
      Шахтер – Хоффенхайм: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов – Кайоде может сыграть в матче
       18 сентября 2018 , 18:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук