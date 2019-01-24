Это пощечина местному самоуправлению, – Садовый о запрете городам класть деньги на депозиты

"Хорошая власть – та, которая не мешает". Городской голова Львова, кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый убежден – решение Кабмина о запрете городам класть свободные средства на депозиты наносит серьезный удар по местному самоуправлению.

"Города должны иметь динамику для развития. А я так вижу, что деньги городов многих "муляют", – заявляет Садовый.

По его словам, в 2018 году Львов дополнительно получил 57 миллионов гривен за счет средств, которые город размещал на депозитах.

"Для понимания – эти средства совсем не случайные. Есть четкий бюджет – доходная и расходная часть. И если расходы нужно осуществить в августе, а деньги уже есть в апреле – то на те два-три месяца мы деньги клали на депозит и получали дополнительный доход. Затем, согласно бюджету, до последней гривны эти средства имеют назначение. Можно сделать больше добрых дел", – отмечает городской голова.

Напомним, Министерство финансов запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января.