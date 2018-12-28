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      Это потеря: В "Олимпике" отреагировали на назначение Ротаня в сборной U-21

      23 Читати новину українською
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань / ffu.ua

      В донецком "Олимпике" прокомментировали то, что Руслан Ротань, который был помощником главного тренера Вячеслава Шевчука, возглавил молодежную сборную Украины U-21.

      В клубе заявили, что назначение Ротаня тренером молодежной сборной поставило их в непростое положение

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      "Для "Олимпика" это потеря, потому что Руслан Ротань очень вписался в тренерский штаб. Когда Руслан позвонил, я ему сказал – конечно, я тебя отпущу и пожелаю удачи. Потому что такой шаг в тренерской карьере – конечно, большая ответственность, но я его только поздравил и пожелал удачи", – цитирует президента "Олимпика" Владислава Гельзина телеканал "Футбол".

      Гельзин рассказал, что клуб будет выбирать нового тренера взвешенно, однако сейчас не имеет потенциальных кандидатов.

      "Кто сейчас остается, кроме Шевчука? Тренер вратарей, тренер по физподготовке. Ассистента тренера пока нет. Мы в поисках, но на скорую руку Шевчук тоже не хочет принимать такое решение. Мы с ним общались на эту тему. Сегодня у него кандидатуры нет. Чтобы он на ходу кого-то нашел и предлагал – такого нет", – отметил Гельзин.

      Напомним, что 27 декабря Федерация футбола Украины назначила новым главным тренером молодежной сборной U-21 Руслана Ротаня.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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