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      "Это потянет на дно весь корабль": Франция против вопроса Крыма в нормандском формате

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      Аннексия Крыма / Иллюстративное фото

      Во Франции считают: включать вопрос аннексии Крыма Россией в нормандский формат не стоит, ибо это может испортить все достигнутые договоренности по Донбассу. Прежде всего следует сосредоточиться на прекращении огня на Востоке Украины.

      Крым – не актуален. Таким месседжем отличился посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Об этом дипломат рассказал в интервью "Громадському".

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      Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст – наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль,
      – заявил господин посол.

      Он уточнил: Париж пытается быть прагматичным в вопросе формата переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

      По его мнению, пока следует сосредоточиться на прекращении огня, гуманитарных вопросах и открытии новых КПВВ на Донбассе.

      "Когда придет время Крыму, мы посмотрим, каким образом можно это решить", – добавил Понсен.

      Дипломат также добавил, что не может спрогнозировать сроки возвращения аннексированного Крыма Украине.

      Что известно об аннексии Крыма?
      Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Случилось это под конец Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их начали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".

      16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили жесткие экономические санкции.

      РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Нормандский формат Новости Крыма Аннексия Крыма
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