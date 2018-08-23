Это позор страны, – в сети гневно раскритиковали патриотический образ Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода взбудоражила сеть патриотическим нарядом в желто-голубых цветах. Пользователи сети остро раскритиковали звезду за такой образ.

Популярная певица Светлана Лобода часто посещает Россию, чем сильно возмущает украинцев. Все потому, что во время продолжения военной агрессии со стороны РФ многие артисты отказались от концертов в соседнем государстве, в то время, как Светлана Лобода каждый раз показывает кадры с российских концертов и премий. В то же время звезда откровенно не говорит о политике и не дает комментариев относительно своего отношения к событиям на Востоке.

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Пользователи сети обратили внимание на недавнее фото артистки, на котором она позирует в желто-голубых штанах и белой футболке. Снимок Светлана Лобода сделала перед выступлением в Юрмале. Именно это фото вызвало немало обсуждений пользователей сети.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 20 Сер 2018 р. о 2:54 PDT

В комментариях люди разделились: одни хвалили Светлану Лободу за проявление патриотизма, другие же нещадно критиковали. "Провокаторша!", "Она не украинка, а позор страны", "Я разочарована", "Мне стыдно, что она родилась в Украине. Но теперь это чудо российское", "Она уже не знает, как привлечь к себе внимание", "Как же она отвратительно выглядит", – не сдерживали комментарии хейтеры.

Много людей обратились к Светлане Лободе, чтобы та убрала провокационное фото из своего блога, потому что они больше не будут подписчиками звезды. Однако артистка никак не прокомментировала шквал нелестных слов о ее образе.

Напомним, что Светлана Лобода переехала жить в США. Там певица родила вторую дочку, которую назвала Тильдой. В декретный отпуск артистка идти не намерена, поэтому сочетает материнские обязанности с гастролями, которые в основном проводятся в России.