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Это позорно, – пользователи сети раскритиковали сексапильное фото Насти Каменских

322 Читати новину українською
Настя Каменских
Настя Каменских / Фото из соцсетей

Певица Настя Каменских активно наполняет свой блог в Instagram пикантными снимками. Однако не все поклонники артистки с восторгом смотрят такие фотографии.

Талантливая вокалистка удивляет своих поклонников все новыми сексапильными снимками, на которых хвастается стройными формами. Недавно Настя Каменских опубликовала снимок из ванной комнаты. Там звезда стала перед зеркалом в футболке и бикини, засветив обнаженные ягодицы перед камерой.

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Притягательное фото вызвало шквал комментариев. Хейтеры сразу же засыпали звезду беспощадной критикой, заявив, что она вульгарная и уже давно неинтересна. "Настя, это позорно!", "Мне такая дева не нужна", "Это очень вульгарно... А если увидят дети?", "Начала вести себя как шлюха", "Очень красиво свою ж*пу показывать всей стране", "Скоро еще и в порно снимется", "Я думала, что она нормальная. Лучше бы своим умом хвасталась, а не попой", "Лучше бы песню классную записала", "Настя, ты стала неинтересной", – с возмущением написали люди.

И несмотря на такую критику в сети нашлись те, кто защищал певицу. Люди стали на защиту Насти Каменских, отметив, что она красивая и не должна этого скрывать. Критику же хейтеров назвали "банальной завистью".

Теги: LifeStyle Настя Каменских Музыка
Источник: 24 Канал
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