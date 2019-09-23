Это правильно: у Зеленского хотят провести выборы на Донбассе одновременно с местными в Украине

Такое голосование было бы правильным. Впрочем, выборы на неподконтрольной Украине территории можно проводить только согласно украинским законам.

Правда, когда такой вариант станет реальным, – пока неизвестно. Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал помощник президента Андрей Ермак.

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Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только согласно украинским законам. Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю. Но я считаю, правильным, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины,

– сказал он.

В контексте вероятных выборов на Донбассе Ермак также вспомнил формулу Штайнмайера. Он отметил: формула Штайнмайера предусматривает, что в 20: 00 в день выборов, вступает в силу закон, регулирующий особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Сначала это происходит на временной основе. Только после того, как миссия ОБСЕ, которая является основным наблюдателем, выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли согласно всем международным нормам и законодательством Украины, он начинает действовать как постоянный. Ничего больше. Все остальные вопросы будет урегулировать парламент. Мы – открытые люди и собираемся объединить нашу Украину. Ибо Украина – это и Донбасс, и Крым", – пояснил помощник Зеленского.

Что такое "формула Штайнмайера"?

Алгоритм, с помощью которого бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал решить сложную ситуацию на Донбассе. Формула была предложена в 2015 году. Ее алгоритм – параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.



К примеру, сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска. После этого проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбасса придают особый статус. Затем - полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

Что уже говорили у Зеленского о местных выборах?

Согласно Конституции Украины, они происходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.