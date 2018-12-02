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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Это преступление: тренер Гвоздика эмоционально пожаловался после боя

      381 Читати новину українською
      Теди Атлас
      Теди Атлас / Sporting News

      Тренер украинского чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) Тедди Атлас назвал, что было не так в бою его подопечного.

      Тедди Атлас раскритиковал судейские записки боя Гвоздика против Адониса Стивенсона.

      Читайте также: Гвоздик победил Стивенсона: видео нокаута

      "Ужасное судейство, ужасное! Вот почему у вас здесь нет нормальных судей, все это видели. У вас хорошие люди, но нет судей!

      Нельзя ставить арбитра из страны одного из боксеров, 98:92 - это какая-то шутка, это преступление! Этот парень должен избавиться от своей лицензии! Слава Богу, что мы не зависели от их решения!" – резюмировал Атлас.

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      Напомним, что в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно.

       

       

       

      Теги: Спорт Александр Гвоздик Бокс
      Источник: 24 Канал
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