Это преступление: тренер Гвоздика эмоционально пожаловался после боя

Тренер украинского чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) Тедди Атлас назвал, что было не так в бою его подопечного.

Тедди Атлас раскритиковал судейские записки боя Гвоздика против Адониса Стивенсона.

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"Ужасное судейство, ужасное! Вот почему у вас здесь нет нормальных судей, все это видели. У вас хорошие люди, но нет судей!

Нельзя ставить арбитра из страны одного из боксеров, 98:92 - это какая-то шутка, это преступление! Этот парень должен избавиться от своей лицензии! Слава Богу, что мы не зависели от их решения!" – резюмировал Атлас.

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Напомним, что в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно.