"Это проблема": в НАТО жестко отреагировали на действия России в Азовском море

НАТО обеспокоено дестабилизирующей ролью России в Азовском море и призывает ее выполнять собственные международные обязательства, в том числе не препятствовать свободе судоходства в этом регионе.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время пресс-конференции, передает "Радио Свобода".

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Действия России на Азовском море – это часть ее модели поведения, которую мы видим в течение длительного времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности на Донбассе. Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, конечно, важно и для кораблей стран НАТО, которые имеют торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся,

– сказал Столтенберг.

Дипломат также напомнил, что недавно обсуждал ситуацию в Азовском море с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в штаб-квартире НАТО.

"Я выразил тогда полную нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Для Украины важно иметь открытые и свободные пути коммуникаций в Азовском море. Но это также важно для поддержания баланса, для наших кораблей и для наших отношений с Украиной. Эти проблемы должны найти ответ. Россия должна уважать свои международные обязательства, включая свободу судоходства в Азове", – подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.



За последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.