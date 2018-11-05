"Это профанация": в ВР хотят создать "ручную" комиссию по расследованию нападений на активистов

Представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию. Ее целью должно стать якобы расследование нападений на общественных активистов.

Об этом активисты сообщили в сети.

Читайте также: Сообщили официальную причину смерти Екатерины Гандзюк

Они отмечают, что народного депутата Мустафу Найема в эту комиссию не включили из-за "конфликта интересов". Зато большинство в так называемой комиссии могут получить именно депутаты от БПП и "Народного фронта".

Возглавить ВСК (временную следственную комиссию, – 24 Канал) может Ирина Геращенко. По нашей информации, в последнюю минуту в ВСК не попал нардеп от БПП Паламарчук. Его помощник – Игорь Павловский, кличка "Собака", передавал деньги за убийство Кати руководителю группы исполнителей – Торбину,

– говорится в сообщении.

Активисты называют такую инициативу "профанацией" и отмечают, что создание этой группы недопустимо.

"НФ и БПП имеют контроль над всем силовым блоком и теперь еще хотят получить контроль над парламентской комиссией, которая должна контролировать работу этих органов!" – пишут они.

Так, активисты требуют исключения из комиссии Геращенко и включения в состав комиссии Найема и других депутатов, к которым у общественных активистов и правозащитников есть доверие.

Создание временной следственной комиссии прокомментировал юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов в Facebook.

Он отметил, что власть придумала наличие конфликта интересов, из-за которого народного депутата Мустафу Найема не допустили в состав комиссии.

Хотят создать абсолютно подконтрольную временную следственную комиссию в Верховной Раде, которая проанализирует результаты расследований в отношении нападений на представителей общественного сектора. Мустафа Найем остался вне ВСК, выдумали "конфликт интересов". Из наших партнеров в Раде оставили только Елену Сотник, Игоря Луценко, Анну Гопко,

– отметил Леменов.

Александр Леменов обращает внимание на то, что власть всеми силами пытается контролировать вопросы безопасности. В комиссии планируют допустить кроме членов БПП, представителей "Народного Фронта" и "Оппозиционного блока".

Напомним, в понедельник, 5 ноября, на заседание согласительного совета парламента пришли активисты с требованием найти заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Кроме того, они требуют расследовать дела в отношении заказчиков еще 55-ти нападений на общественных активистов, которые произошли с начала 2017 года.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что следует знать