Это просто чья-то глупость, – Гайдай о заявлении Арахамии относительно воды в Крыму
В эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал, что пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод российских войск из Донбасса. Его заявление наделало шума в обществе, а ряд украинских политиков призвали не делать этого.
Слова главы фракции Давида Арахамии приняли за позицию партии, а не его личную. Впоследствии Арахамия объяснил свои слова. Он отметил, что ведущий программы безальтернативно сформулировал вопрос, а ответ надо было дать только за 30 секунд.
Важно! Нельзя допустить, чтобы нас продали, – Чубаров резко ответил Арахамии о Крыме
Политтехнолог Сергей Гайдай в программе "Политанатомия" на 24 канале подчеркнул, что не надо видеть в каждом углу мятеж. Ведь в большинстве случаев – это просто чья-то глупость.
Ведущий программы Артем Овдиенко предположил, что таким образом новая власть зондирует общество и проверяет, возмутится ли общество. Если возмутилось – включают заднюю, а нет – попытаются ввести.
Вопрос в том, кто это запускает. Так как тему, что наша власть якобы в сговоре с Россией относительно того, что будет подана вода Крым, ее начали отрабатывать представители прежней власти не так давно. Это свидетельствует о том, что таким образом они замещают на этом этапе информационное пространство. И, честно говоря, я не считаю, что для прежней власти действующей оппозиции, это – разумная тактика,
– объяснил политический эксперт Петр Олещук.
Он добавил, что в эфире с Арахамией вопрос был ловушкой, в которую и попал глава фракции. Олещук отметил, что не считает для бывшей власти и действующей оппозиции хорошей тактикой постоянное генерирование измены.
Что известно о поставках воды в Крым: главное
- До аннексии Крыма в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Воду давал 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с Крымом. После аннексии Россией украинского полуострова поставки прекратили.
- Летом 2018 года начался кризис с водой на полуострове, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные. В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
Выбор редакции
-
Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путинасегодня , 22:42
-
Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФсегодня , 22:18
-
Фотограф перевоплотил детей с ограниченными возможностями в настоящих супергероев: фото и видеосегодня , 21:22