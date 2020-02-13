Это просто чья-то глупость, – Гайдай о заявлении Арахамии относительно воды в Крыму

В эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал, что пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод российских войск из Донбасса. Его заявление наделало шума в обществе, а ряд украинских политиков призвали не делать этого.

Слова главы фракции Давида Арахамии приняли за позицию партии, а не его личную. Впоследствии Арахамия объяснил свои слова. Он отметил, что ведущий программы безальтернативно сформулировал вопрос, а ответ надо было дать только за 30 секунд.

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Политтехнолог Сергей Гайдай в программе "Политанатомия" на 24 канале подчеркнул, что не надо видеть в каждом углу мятеж. Ведь в большинстве случаев – это просто чья-то глупость.

Ведущий программы Артем Овдиенко предположил, что таким образом новая власть зондирует общество и проверяет, возмутится ли общество. Если возмутилось – включают заднюю, а нет – попытаются ввести.

Вопрос в том, кто это запускает. Так как тему, что наша власть якобы в сговоре с Россией относительно того, что будет подана вода Крым, ее начали отрабатывать представители прежней власти не так давно. Это свидетельствует о том, что таким образом они замещают на этом этапе информационное пространство. И, честно говоря, я не считаю, что для прежней власти действующей оппозиции, это – разумная тактика,

– объяснил политический эксперт Петр Олещук.

Он добавил, что в эфире с Арахамией вопрос был ловушкой, в которую и попал глава фракции. Олещук отметил, что не считает для бывшей власти и действующей оппозиции хорошей тактикой постоянное генерирование измены.

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